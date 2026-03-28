Mỹ cân nhắc điều chuyển vũ khí từ Ukraine sang Trung Đông

Thứ Bảy, 07:14, 28/03/2026
VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 27/3 cho biết Washington “có thể” cân nhắc việc điều chuyển vũ khí từ Ukraine sang Trung Đông, song khẳng định đến thời điểm hiện tại chưa có động thái nào như vậy được triển khai.

“Điều đó chưa xảy ra", ông Rubio nói khi được hỏi về các thông tin cho rằng Mỹ có thể chuyển hướng viện trợ quân sự. “Chưa có gì bị điều chuyển, nhưng đây là một khả năng hoàn toàn có thể".

Ông nhấn mạnh rằng mọi quyết định về phân bổ nguồn lực quân sự sẽ đặt lợi ích quốc gia của Mỹ lên hàng đầu.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio phát biểu trước báo chí sau cuộc họp các Ngoại trưởng G7 với các nước đối tác tại sân bay Bourget ở Le Bourget ngày 27/3/2026. Ảnh: AP

“Tôi muốn nói rõ, nếu Mỹ có nhu cầu quân sự, dù là để bổ sung kho dự trữ hay để hoàn thành một nhiệm vụ nào đó vì lợi ích quốc gia của Mỹ, chúng ta sẽ luôn được ưu tiên hàng đầu", ông Rubio nói thêm trước khi rời khỏi cuộc họp các bộ trưởng ngoại giao G7 tại Pháp.

Ngoài ra, Ngoại trưởng Mỹ cũng đề cập đến chuyến thăm của một số nghị sĩ Nga đang chịu lệnh trừng phạt tới Mỹ, cho biết chuyến đi này “đã được lên kế hoạch từ trước”.

Theo ông, việc duy trì kênh đối thoại với Moscow là cần thiết trong bối cảnh Nga vẫn là một cường quốc hạt nhân.

“Điều quan trọng là các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân phải duy trì sự tiếp xúc ở cấp chính phủ, tương tự như những gì chúng ta đang thực hiện thông qua kênh ngoại giao. Tôi không cho rằng đây là một sự nhượng bộ đáng kể dưới bất kỳ góc độ nào", ông nói.

Diệp Thảo/VOV.VN
Ngoại trưởng Mỹ: Nga ưu tiên chiến sự Ukraine hơn tăng cường hỗ trợ Iran
Ngoại trưởng Mỹ: Nga ưu tiên chiến sự Ukraine hơn tăng cường hỗ trợ Iran

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 26/3 nhận định Nga hiện chủ yếu tập trung vào cuộc chiến tại Ukraine hơn là tăng cường hỗ trợ Iran, trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông tiếp tục leo thang. 

Ngoại trưởng Mỹ: Nga ưu tiên chiến sự Ukraine hơn tăng cường hỗ trợ Iran

Ngoại trưởng Mỹ: Nga ưu tiên chiến sự Ukraine hơn tăng cường hỗ trợ Iran

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 26/3 nhận định Nga hiện chủ yếu tập trung vào cuộc chiến tại Ukraine hơn là tăng cường hỗ trợ Iran, trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông tiếp tục leo thang. 

Ukraine tử thủ giữ “Vành đai pháo đài” giữa làn sóng tiến công ồ ạt của Nga
Ukraine tử thủ giữ “Vành đai pháo đài” giữa làn sóng tiến công ồ ạt của Nga

VOV.VN - Ukraine đang tập trung đẩy lùi làn sóng tấn công mới của Nga trong mùa xuân dọc theo “Vành đai pháo đài”, trong bối cảnh các nỗ lực đàm phán hòa bình do Mỹ hậu thuẫn rơi vào bế tắc. Ukraine dường như đặt cược vào sự đổi mới chiến thuật thời gian, trong đó có năng lực tấn công tầm trung.

Ukraine tử thủ giữ “Vành đai pháo đài” giữa làn sóng tiến công ồ ạt của Nga

Ukraine tử thủ giữ “Vành đai pháo đài” giữa làn sóng tiến công ồ ạt của Nga

VOV.VN - Ukraine đang tập trung đẩy lùi làn sóng tấn công mới của Nga trong mùa xuân dọc theo “Vành đai pháo đài”, trong bối cảnh các nỗ lực đàm phán hòa bình do Mỹ hậu thuẫn rơi vào bế tắc. Ukraine dường như đặt cược vào sự đổi mới chiến thuật thời gian, trong đó có năng lực tấn công tầm trung.

Vấn đề Ukraine được thảo luận tại cuộc gặp giữa Duma Quốc gia Nga và Quốc hội Mỹ
Vấn đề Ukraine được thảo luận tại cuộc gặp giữa Duma Quốc gia Nga và Quốc hội Mỹ

VOV.VN - Kết quả cuộc gặp ngày 26/3, giữa đoàn đại biểu Duma Quốc gia Nga và các nghị sĩ Quốc hội Mỹ tại Washington sẽ được báo cáo đầy đủ lên Tổng thống Vladimir Putin.

Vấn đề Ukraine được thảo luận tại cuộc gặp giữa Duma Quốc gia Nga và Quốc hội Mỹ

Vấn đề Ukraine được thảo luận tại cuộc gặp giữa Duma Quốc gia Nga và Quốc hội Mỹ

VOV.VN - Kết quả cuộc gặp ngày 26/3, giữa đoàn đại biểu Duma Quốc gia Nga và các nghị sĩ Quốc hội Mỹ tại Washington sẽ được báo cáo đầy đủ lên Tổng thống Vladimir Putin.

