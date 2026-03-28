Mỹ cân nhắc điều chuyển vũ khí từ Ukraine sang Trung Đông

“Điều đó chưa xảy ra", ông Rubio nói khi được hỏi về các thông tin cho rằng Mỹ có thể chuyển hướng viện trợ quân sự. “Chưa có gì bị điều chuyển, nhưng đây là một khả năng hoàn toàn có thể".

Ông nhấn mạnh rằng mọi quyết định về phân bổ nguồn lực quân sự sẽ đặt lợi ích quốc gia của Mỹ lên hàng đầu.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio phát biểu trước báo chí sau cuộc họp các Ngoại trưởng G7 với các nước đối tác tại sân bay Bourget ở Le Bourget ngày 27/3/2026. Ảnh: AP

“Tôi muốn nói rõ, nếu Mỹ có nhu cầu quân sự, dù là để bổ sung kho dự trữ hay để hoàn thành một nhiệm vụ nào đó vì lợi ích quốc gia của Mỹ, chúng ta sẽ luôn được ưu tiên hàng đầu", ông Rubio nói thêm trước khi rời khỏi cuộc họp các bộ trưởng ngoại giao G7 tại Pháp.

Ngoài ra, Ngoại trưởng Mỹ cũng đề cập đến chuyến thăm của một số nghị sĩ Nga đang chịu lệnh trừng phạt tới Mỹ, cho biết chuyến đi này “đã được lên kế hoạch từ trước”.

Theo ông, việc duy trì kênh đối thoại với Moscow là cần thiết trong bối cảnh Nga vẫn là một cường quốc hạt nhân.

“Điều quan trọng là các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân phải duy trì sự tiếp xúc ở cấp chính phủ, tương tự như những gì chúng ta đang thực hiện thông qua kênh ngoại giao. Tôi không cho rằng đây là một sự nhượng bộ đáng kể dưới bất kỳ góc độ nào", ông nói.