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Mỹ cảnh báo 3 đồng minh NATO về những phát ngôn liên quan Nga

Thứ Bảy, 07:38, 31/10/2026
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VOV.VN - Reuters dẫn một số nguồn thạo tin cho biết, trong những tuần gần đây, các quan chức Lầu Năm Góc đã đề nghị một số quốc gia thành viên NATO kiềm chế trong các tuyên bố công khai liên quan đến mối đe dọa từ Nga.

Phía Mỹ cho rằng, những phát ngôn của một số nhà lãnh đạo và quan chức châu Âu liên quan đến Nga có thể làm gia tăng rủi ro đối với an ninh của chính châu lục này.

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Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Các nguồn tin giấu tên cho biết, Litva, Latvia và Estonia nằm trong số những quốc gia nhận được thông điệp đề nghị kiểm soát các phát ngôn công khai. Hiện chưa rõ liệu Mỹ có đưa ra yêu cầu tương tự với các chính phủ châu Âu khác hay không. Những thông điệp này được truyền đạt trong các cuộc họp song phương.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump đang khởi động lại các nỗ lực thúc đẩy giải pháp đàm phán nhằm chấm dứt cuộc xung đột toàn diện tại Ukraine, hiện đã bước sang năm thứ năm. Nỗ lực mới của Washington kết hợp giữa việc đưa ra các nhượng bộ với Nga, trong đó có khả năng nới lỏng trừng phạt, và gây sức ép buộc Ukraine chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga.

Khi được đề nghị bình luận về thông tin này, một quan chức Lầu Năm Góc cho biết: “Các cuộc trao đổi riêng giữa các đồng minh vẫn chỉ là trao đổi riêng tư. Vì vậy, chúng tôi sẽ không bình luận về những thông tin trên”.

Một trong các nguồn tin cho biết, giới chức Mỹ đặc biệt quan ngại trước những nhận định của một số nhà lãnh đạo châu Âu rằng Nga đang bị dồn vào thế khó và có thể phải sử dụng những biện pháp ngày càng quyết liệt khi chiến dịch quân sự tại Ukraine rơi vào tình trạng đình trệ.

Theo các nguồn tin, ông Elbridge Colby, quan chức phụ trách chính sách tại Lầu Năm Góc và là nhân vật chủ chốt trong quá trình rà soát quy mô hiện diện quân sự của Mỹ tại châu Âu, nằm trong số những người đã truyền đạt thông điệp này tới các đồng minh. Reuters hiện chưa xác định được những quan chức Mỹ nào khác tham gia vào quá trình trao đổi.

Những thông điệp từ Washington phản ánh sự khác biệt trong nội bộ NATO về cách thức đánh giá và công khai đề cập đến mối đe dọa từ Nga trong bối cảnh Moscow ngày càng thể hiện lập trường cứng rắn.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
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