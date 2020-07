Mỹ cảnh báo người dân về khả năng có thể bị bắt giữ ở Trung Quốc

Trong cảnh báo được ban hành ngày 11/07, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết công dân Mỹ có thể bị bắt giữ mà không được tiếp cận các dịch vụ lãnh sự Mỹ hoặc thông tin về cáo buộc đối với mình.

Một số người dân Mỹ tại Trung Quốc. (Ảnh: DPA)

Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cảnh báo công dân Mỹ có thể bị thẩm vấn và tạm giữ trong thời gian dài bởi các lý do liên quan tới an ninh quốc gia. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, nhân viên an ninh Trung Quốc có thể bắt giữ hoặc trục xuất công dân Mỹ do gửi thư điện tử cá nhân quan trọng đối với chính phủ Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Mỹ không đưa ra lý do vì sao ban hành cảnh báo trên.



Cảnh báo này được đưa ra trong bối cảnh gia tăng căng thẳng trong quan hệ hai nước trong một số vấn đề bao gồm Covid-19, thương mại và việc áp dụng đạo luật an ninh quốc gia đối với Hồng Công. Hai nước cũng đã ban hành lệnh cấm thị thực đối với một số quan chức của nhau khiến căng thẳng gia tăng.

Hiện Bộ Ngoại giao Trung Quốc chưa có phản hồi về cảnh báo của Mỹ. Bắc Kinh mới đây đã gọi một cảnh báo tương tự của Australia là nực cười và thông tin sai lệch./.