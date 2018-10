Mỹ cáo buộc Nga, Trung Quốc và Iran can thiệp bầu cử giữa nhiệm kỳ

Chính phủ Mỹ ngày 19/10 đã cảnh báo rằng Nga, Trung Quốc và Iran đang tìm cách gây ảnh hưởng tới cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Quốc hội Mỹ vào đầu tháng 11/2018. Các công tố viên liên bang Mỹ vừa buộc tội một công dân Nga đã tham gia vào các hoạt động can thiệp vào bầu cử ở Mỹ.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc Nga, Trung Quốc, Iran can thiệp bầu cử. Ảnh: Reuters.

Thông tin từ các cơ quan tư pháp và tình báo Mỹ cho biết các hoạt động can thiệp từ các nước này bao gồm sử dụng mạng xã hội để mở rộng các vấn đề gây chia rẽ, tung thông tin giả về các ứng cử viên chính trị cũng như bảo trợ nội dung của các trang báo chí bằng tiếng Anh.

Cáo buộc được đưa ra sau khi chính phủ Mỹ công bố các cáo buộc hình sự đối với một nữ công dân Nga do tìm cách can thiệp vào cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ. Thông cáo chung của Văn phòng giám đốc tình báo quốc gia, bộ Tư pháp, Cục điều tra liên bang và bộ An ninh nội địa Mỹ nhấn mạnh can thiệp nước ngoài vào bầu cử Mỹ là mối đe dọa đối với nền dân chủ Mỹ. Các cơ quan này cũng tuyên bố việc xác minh và ngăn chặn các hoạt động can thiệp là ưu tiên hàng đầu của chính phủ liên bang./.