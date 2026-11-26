Theo giấy phép được FCC phê duyệt, SpaceX phải bắt đầu triển khai hệ thống vệ tinh mang tên Starmind chậm nhất vào tháng 11/2033, đưa 100.000 vệ tinh lên quỹ đạo trước tháng 11/2035 và hoàn thành triển khai 50% số vệ tinh được cấp phép vào tháng 11/2038.

Tàu vũ trụ Starship 42 và tên lửa đẩy Super Heavy v3 Booster 22 của SpaceX rời bệ phóng ở Starbase, bang Texas ngày 13/11

FCC cho rằng việc phê duyệt dự án sẽ tạo điều kiện để SpaceX tiên phong phát triển các công nghệ mới nổi, đồng thời củng cố vị thế dẫn đầu của Mỹ trong lĩnh vực không gian và trí tuệ nhân tạo.

Các trung tâm dữ liệu hiện là nền tảng cơ sở hạ tầng quan trọng của ngành công nghiệp AI, song lại tiêu thụ lượng điện năng khổng lồ. SpaceX cho rằng việc đưa các trung tâm dữ liệu lên không gian sẽ cho phép khai thác nguồn năng lượng mặt trời gần như liên tục, giảm chi phí vận hành và bảo trì, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, đồng thời hạn chế những tác động đối với môi trường của các trung tâm dữ liệu trên mặt đất.

Tuy nhiên, khả năng SpaceX triển khai toàn bộ 1 triệu vệ tinh vẫn là một dấu hỏi lớn, trong bối cảnh hiện chỉ có khoảng 17.000 vệ tinh đang hoạt động trên quỹ đạo Trái Đất, trong đó hơn 11.000 vệ tinh thuộc mạng lưới Starlink của SpaceX. Tính khả thi của dự án phụ thuộc đáng kể vào khả năng giảm chi phí phóng của Starship, hệ thống tên lửa tái sử dụng thế hệ mới đang được SpaceX phát triển.Sap

Kế hoạch này cũng vấp phải sự phản đối của một số đối thủ cạnh tranh, trong đó có dự án vệ tinh Leo của tập đoàn Amazon, với những hoài nghi về khả năng triển khai một hệ thống vệ tinh có quy mô chưa từng có. Tuy nhiên, Chủ tịch FCC Brendan Carr trước đó đã bác bỏ những ý kiến chỉ trích này. FCC cũng chấp thuận đề nghị của SpaceX về việc bổ sung các kết nối thông tin liên lạc nhằm tăng cường khả năng dự phòng cho mạng lưới truyền dẫn quang học của hệ thống.