Mỹ cắt giảm 1/3 hiện diện quân sự ở Iraq?

Trong chuyến thăm Mỹ tuần trước của Thủ tướng Iraq, hai nước đã không công bố một lộ trình giảm số lượng 5.200 binh sỹ Mỹ đang đồn trú tại Iraq. Nhiều quan chức Mỹ cho rằng Lầu Năm Góc đang cắt giảm 1/3 số lượng binh sỹ Mỹ tại đây trong vòng 2-3 tháng tới, khi đó, sự hiện diện quân sự của Mỹ tại Iraq sẽ quay trở lại mức năm 2015 khi Mỹ đang ở trong giai đoạn đầu của chiến dịch chống lại Tổ chức Nhà nước Hồi giáo.

Lực lượng liên minh quốc tế rút khỏi các căn cứ quân sự ở Iraq. (ảnh minh họa: Reuters)

Bộ Quốc phòng Mỹ và sứ quán Iraq tại Mỹ hiện chưa có phản hồi về thông tin trên.



Chính quyền Tổng thống Trump hiện đang tìm cách hạn chế can dự ở Trung Đông nhằm tập trung nỗ lực đối phó với Trung Quốc mặc dù một số chỉ huy quân sự lo ngại rằng điều này sẽ gây khó dễ cho chiến dịch gây sức ép tối đa đối với Iran.

Việc Mỹ có thể cắt giảm quân đội ở Iraq diễn ra trong bối cảnh các tay súng IS vẫn đang tiếp tục hoạt động ở Iraq và Syria.



Giới chức hai nước cho biết cả chính phủ Mỹ và Iraq đều không muốn lặp lại tình trạng năm 2011 khi việc rút toàn bộ quân đội Mỹ tại Iraq đã dẫn tới khoảng trống an ninh để IS tận dụng. Tuy nhiên, cả hai chính phủ đều đang phải chịu sức ép chính trị trong nước khi nhiều người cho rằng nước Mỹ có thể sẽ sa lầy trong một sứ mệnh không có hồi kết và điều này đi ngược lại cam kết tranh cử của Tổng thống Donald Trump. /.