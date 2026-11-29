Ngày 29/11, Lực lượng Không quân Mỹ (USAF) xác nhận với Fox News Digital việc đã ứng phó với hoạt động UAV trái phép nhằm vào căn cứ quân sự của Anh. Còn theo tờ Financial Times, khoảng 6 UAV được phát hiện xung quanh căn cứ Không quân Hoàng gia Anh (RAF) Lakenheath ở Suffolk, trước khi bị hệ thống chống UAV của Mỹ đẩy lùi.

Một người phát ngôn thuộc lực lượng Không quân Mỹ cho biết không có người, máy bay hay cơ sở hạ tầng nào bị ảnh hưởng trong vụ việc này. Dù không tiết lộ các biện pháp bảo vệ cụ thể hoặc hệ thống chống UAV đang được triển khai, tuy nhiên, người phát ngôn nhấn mạnh lực lượng an ninh Mỹ, phối hợp với các đối tác nước sở tại, áp dụng cách tiếp cận chủ động, tích hợp và đa tầng trong phòng thủ căn cứ, đồng thời luôn sẵn sàng đối phó với các mối đe dọa tiềm tàng.

Cổng chính tại căn cứ không quân RAF Lakenheath, nơi đóng quân của lực lượng Không quân Hoa Kỳ (USAF) (Ảnh: Reuters)

Mỹ cũng tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các đối tác Anh nhằm bảo đảm an toàn cho binh sĩ, nhân viên dân sự, nhà thầu, gia đình và cộng đồng địa phương. Người phát ngôn kêu gọi người dân cảnh giác, báo cáo ngay mọi hoạt động đáng ngờ cho chính quyền địa phương.

Trong phản hồi gửi Fox News Digital, Không quân Mỹ không xác nhận nghi vấn Iran liên quan đến vụ xâm nhập. Theo Financial Times, không có UAV nào được thu hồi, khiến các nhà chức trách không thể xác định liệu những thiết bị này có mang theo vũ khí, thiết bị giám sát hay vật dụng khác hay không.

RAF Lakenheath là nơi đóng quân của Phi đội tiêm kích số 48 thuộc Không quân Mỹ, còn được gọi là Phi đội Liberty, đơn vị tiêm kích lớn nhất của Mỹ tại châu Âu. Theo Không quân Mỹ, căn cứ này cùng RAF Feltwell gần đó có gần 7.000 quân nhân và nhân viên dân sự đang tại ngũ, vận hành 4 phi đội máy bay chiến đấu sẵn sàng chiến đấu.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh lo ngại về an ninh gia tăng tại các căn cứ quân sự của Anh được lực lượng Mỹ sử dụng. Trước đó, hồi tháng 9, một âm mưu khủng bố bị cáo buộc nhằm vào căn cứ không quân RAF Fairford cũng làm dấy lên những quan ngại tương tự.

Theo một nguồn tin của Fox News, Tehran đã phủ nhận liên quan đến âm mưu tại Fairford, nhưng trước đó cảnh báo rằng các căn cứ được sử dụng để tấn công lãnh thổ Iran có thể trở thành mục tiêu hợp pháp. Lầu Năm Góc cũng đã rút các máy bay ném bom khỏi căn cứ RAF Fairford.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Anh đang đầu tư thêm 470 triệu bảng Anh, tương đương khoảng 615 triệu USD, để tăng cường an ninh tại các cơ sở quân sự. Các biện pháp bao gồm củng cố hệ thống bảo vệ vật lý, giám sát và năng lực chống UAV.

Bộ Quốc phòng Anh cho biết các nhà chức trách đã phối hợp với cảnh sát địa phương để ứng phó vụ việc tại Lakenheath và tình hình nhanh chóng được giải quyết.

Bình luận về những vụ xâm nhập bằng UAV trái phép, nghị sĩ Mike Haridopolos, đảng Cộng hòa, bang Florida, thành viên Ủy ban Khoa học, Không gian và Công nghệ Hạ viện Mỹ, cảnh báo hoạt động này đe dọa các lợi ích của Mỹ cả trong và ngoài nước.

Trả lời Fox News, ông Haridopolos cho rằng đây là mối đe dọa thường trực đối với lợi ích của Mỹ trên toàn thế giới cũng như ngay tại trong nước. Ông kêu gọi Quốc hội tổ chức các phiên điều trần về những vụ xâm nhập bằng UAV, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải thông qua Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng (NDAA), nhằm bảo đảm quân đội có đủ nguồn lực ứng phó với các mối đe dọa công nghệ mới.

Nghị sĩ này cũng kêu gọi các nhà lập pháp tập trung vào những vấn đề thiết thực đối với người dân, trong đó có an ninh quốc gia và khả năng chi trả.