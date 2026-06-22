Mỹ chấp nhận dỡ bỏ trừng phạt ngành dầu khí của Tehran

Tuy nhiên, theo tiết lộ mới nhất của phía Iran, đàm phán vẫn tiếp tục diễn ra và phía Mỹ đã chấp nhận dỡ bỏ trừng phạt đối với ngành dầu khí của Iran.

Truyền thông nhà nước Iran đêm qua cho biết một thành viên phái đoàn đàm phán nước này đang có mặt tại Thụy Sỹ vừa tiết lộ rằng các bên đã thống nhất được dự thảo cuối cùng về dỡ bỏ trừng phạt của Mỹ đối với lĩnh vực dầu mỏ Iran. Dự kiến, biện pháp sẽ sớm được công bố. Tuy nhiên, các thông tin liên quan khác chưa được tiết lộ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Cùng lúc, một số nguồn tin ngoại giao am hiểu vấn đề khẳng định các cuộc đàm phán vẫn tiếp tục diễn ra và đại diện Iran chưa rời khỏi tiến trình thương thảo. Trước đó, truyền thông Iran và khu vực cho biết phái đoàn đàm phán Iran đã quyết định rút khỏi các cuộc thảo luận, nhằm phản đối việc Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa tấn công Iran. Kênh truyền hình Al Mayadeen của Lebanon thậm chí còn khẳng định Iran đã yêu cầu ông Trump phải đưa ra lời xin lỗi, mới chấp nhận trở lại đàm phán. Tuy nhiên, thông tin này chưa được giới chức Iran xác nhận.

Vòng đàm phán tại Thụy Sỹ hôm qua có sự tham gia của cả đại diện Mỹ, Iran cùng các nhà trung gian Pakistan và Qatar. Dẫn đầu phái đoàn Mỹ vẫn là Phó Tổng thống JD Vance, trong khi trưởng đoàn phía Iran tiếp tục là Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf.

Đây là cuộc đàm phán thứ 2 giữa đại diện Mỹ và Iran kể từ đầu xung đột, và là lần đối thoại đầu tiên sau khi hai bên thống nhất và ký thỏa thuận sơ bộ hồi tuần trước. Phía Iran khẳng định nội dung thương nghị lần này chỉ tập trung vào vấn đề chấm dứt chiến sự tại Lebanon và dỡ bỏ trừng phạt ngành dầu khí Iran. Vấn đề hạt nhân và urani của Tehran, chỉ được thảo luận sau khi 2 vấn đề trên được giải quyết.

Truyền thông và giới phân tích nhận định đây sẽ tiếp tục là một tiến trình mặc cả căng thẳng và đầy thách thức giữa Washington và Tehran. Khoảng thời gian đàm phán 60 ngày mà hai bên đặt ra theo thỏa thuận sơ bộ, được cho là không đủ để có thể giải quyết được toàn bộ các vấn đề liên quan chương trình hạt nhân vốn cực kỳ phức tạp của Iran.