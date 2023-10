Mỹ cho phép nhân viên không thiết yếu rời khỏi Israel

Theo khuyến cáo mới cập nhật, Bộ Ngoại giao Mỹ cho phép các nhân viên không thiết yếu ở Đại sứ quán ở Jerusalem và văn phòng ở Thủ đô Tel Aviv được rời khỏi Israel do tình hình an ninh khó dự báo tại đây. Bộ Ngoại giao Mỹ khuyến cáo công dân Mỹ cân nhắc khi tới Israel và khu Bờ Tây do khủng bố và bạo loạn dân sự và không tới Gaza do khủng bố, bạo loạn dân sự và xung đột vũ trang.

Người dân Palestine sơ tán tránh chiến sự ở Dải Gaza ngày 13/10. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ ngày 13/10 đã triển khai các chuyến bay để giúp đưa công dân Mỹ ra khỏi Israel. Tới nay đã có khoảng 20.000 công dân Mỹ liên lạc với Bộ Ngoại giao Mỹ để yêu cầu được giúp đỡ, trong đó bao gồm hàng trăm người tìm cách rời khỏi Gaza. Bộ Ngoại giao Mỹ ước tính có khoảng 500.000 công dân Mỹ sinh sống ở Israel và khoảng 600 công dân Mỹ ở Gaza.

Ít nhất 32 thành viên Quốc hội Mỹ đã gửi thư tới lãnh đạo các hãng hàng không Mỹ bao gồm American Airlines, Delta Airlines và United Airlines và kêu gọi các hãng này nối lại các chuyến bay sớm nhất có thể tới thủ đô Tel Aviv của Israel nhằm trợ giúp việc đưa công dân Mỹ về nước.

Trong một diễn biến mới nhất, Mỹ, Ai Cập và Israel đã đạt được thỏa thuận cho phép người nước ngoài ở Gaza được đi qua cửa khẩu Rafah vào Ai Cập. Trong khi đó, Tổng thống Joe Biden cho biết, Mỹ đang phối hợp với chính phủ các nước Israel, Ai Cập và Jordan cùng với với Liên hợp quốc để tăng cường hỗ trợ giúp giảm hậu quả nhân đạo của các cuộc tấn công của Hamas./.