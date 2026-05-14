  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Mỹ cho rằng Iran đang “tiến rất gần” đến việc chế tạo vũ khí hạt nhân

Thứ Năm, 06:22, 14/05/2026
VOV.VN - Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright hôm 13/5 nói với các nhà lập pháp rằng Iran đang “tiến rất gần” đến việc chế tạo vũ khí hạt nhân. Ông khẳng định rằng nước này chỉ còn “vài tuần nữa” là có thể làm giàu một tấn uranium lên mức độ chế tạo vũ khí.

Bộ trưởng Wright nói với Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ tại một phiên điều trần về Iran: “Tiến rất gần. Họ chỉ còn vài tuần nữa, một vài tuần nữa thôi là có thể làm giàu uranium lên mức độ chế tạo vũ khí… Vẫn còn một quá trình chế tạo vũ khí diễn ra sau đó, nhưng họ đang rất gần với việc chế tạo vũ khí hạt nhân”.

Một cơ sở hạt nhân Iran. Ảnh: AP.

Làm giàu uranium vượt quá một ngưỡng nhất định - khoảng 90% - có nghĩa là nó có thể được sử dụng để tạo ra vũ khí hạt nhân. CNN cho biết, khi được Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Richard Blumenthal hỏi về tình trạng của 11 tấn uranium khác của Iran, ông Wright cho biết mức độ làm giàu có thể lên đến 60%, mặc dù Iran có “rất nhiều” uranium được làm giàu 20%, điều mà ông gọi là “rất đáng lo ngại”.

Nghị sĩ Blumenthal sau đó đã chất vấn Bộ trưởng Wright về việc liệu Tổng thống Donald Trump có cần phải tìm kiếm, thu giữ toàn bộ kho dự trữ uranium của Iran để ngăn chặn quá trình làm giàu uranium hay không.

“Tôi nghĩ đó là chiến lược khôn ngoan”, ông Wright trả lời. “Mục tiêu cuối cùng là ngăn chặn việc làm giàu uranium trong tương lai. Đúng vậy, để có một thế giới an toàn, chúng ta cần chấm dứt chương trình hạt nhân của họ”.

Nhiều quan chức trong chính quyền Tổng thống Mỹ Trump đã viện dẫn kho dự trữ uranium làm giàu của Iran như một phần lý do cho cuộc chiến với Iran. Ông Trump cũng nói rằng ông muốn Iran giao nộp uranium làm giàu để đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột.

Mỹ phô diễn tàu ngầm hạt nhân, Iran triển khai “lá chắn vô hình” tại Hormuz

VOV.VN - Căng thẳng Mỹ - Iran tiếp tục nóng lên khi triển vọng duy trì lệnh ngừng bắn ngày càng mong manh. Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ đề xuất hòa bình của Iran, cả hai bên đều có những động thái quân sự đáng chú ý tại các vùng biển chiến lược, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ đối đầu mới ở Trung Đông.

Trí Nhân/VOV.VN biên dịch
60 ngày xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran - hậu quả và thách thức nặng nề
VOV.VN - Sau 60 ngày kể từ khi cuộc chiến của Mỹ và Israel chống Iran bắt đầu, các cuộc đàm phán hòa bình vẫn bế tắc và thế giới đang chuẩn bị cho những khó khăn kinh tế khủng khiếp hơn nữa. Mỹ đang chiến thắng hay sa lầy tại Iran?

Mỹ - Iran chấp nhận bế tắc trường kỳ tại Hormuz với cái giá cả thế giới phải chịu?
VOV.VN - Với các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran một lần nữa vẫn bế tắc, cả Washington và Tehran đều phát tín hiệu về khả năng chịu đựng một tình trạng bế tắc kéo dài. Tuy nhiên, tình trạng bế tắc đó có thể buộc phần còn lại của thế giới phải trả giá đắt cho một cuộc chiến mà họ không lựa chọn.

Ông Trump: Đàm phán Iran tập trung vào hạt nhân, Hormuz sẽ tự động mở trở lại
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 11/4  tuyên bố rằng eo biển Hormuz sẽ sớm được mở cửa trở lại - dù có sự hợp tác của Iran hay không - và các nhà đàm phán Mỹ hiện đang trên đường đến Pakistan chủ yếu tập trung vào việc đảm bảo Tehran không thể sở hữu vũ khí hạt nhân.

Bí ẩn Mỹ cân nhắc đánh Iran dù tuyên bố đã xóa sổ cơ sở hạt nhân nước này
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump từng nói chương trình hạt nhân của Iran đã bị “xóa sổ”. Vậy tại sao ông lại muốn tấn công quốc gia Tây Á này một lần nữa?

