Mỹ cho rằng Iran đang “tiến rất gần” đến việc chế tạo vũ khí hạt nhân

Bộ trưởng Wright nói với Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ tại một phiên điều trần về Iran: “Tiến rất gần. Họ chỉ còn vài tuần nữa, một vài tuần nữa thôi là có thể làm giàu uranium lên mức độ chế tạo vũ khí… Vẫn còn một quá trình chế tạo vũ khí diễn ra sau đó, nhưng họ đang rất gần với việc chế tạo vũ khí hạt nhân”.

Một cơ sở hạt nhân Iran. Ảnh: AP.

Làm giàu uranium vượt quá một ngưỡng nhất định - khoảng 90% - có nghĩa là nó có thể được sử dụng để tạo ra vũ khí hạt nhân. CNN cho biết, khi được Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Richard Blumenthal hỏi về tình trạng của 11 tấn uranium khác của Iran, ông Wright cho biết mức độ làm giàu có thể lên đến 60%, mặc dù Iran có “rất nhiều” uranium được làm giàu 20%, điều mà ông gọi là “rất đáng lo ngại”.

Nghị sĩ Blumenthal sau đó đã chất vấn Bộ trưởng Wright về việc liệu Tổng thống Donald Trump có cần phải tìm kiếm, thu giữ toàn bộ kho dự trữ uranium của Iran để ngăn chặn quá trình làm giàu uranium hay không.

“Tôi nghĩ đó là chiến lược khôn ngoan”, ông Wright trả lời. “Mục tiêu cuối cùng là ngăn chặn việc làm giàu uranium trong tương lai. Đúng vậy, để có một thế giới an toàn, chúng ta cần chấm dứt chương trình hạt nhân của họ”.

Nhiều quan chức trong chính quyền Tổng thống Mỹ Trump đã viện dẫn kho dự trữ uranium làm giàu của Iran như một phần lý do cho cuộc chiến với Iran. Ông Trump cũng nói rằng ông muốn Iran giao nộp uranium làm giàu để đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột.