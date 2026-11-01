Mỹ chưa quyết định nối lại tấn công Iran

Tuyên bố được đưa ra trong lúc các quan chức Iran tiếp tục đàm phán với những nhà trung gian Qatar nhằm ngăn chặn nguy cơ xung đột bùng phát trở lại sau cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ vào ngày 3/11.

Phát biểu tại cuộc họp báo bên lề Hội nghị Ngoại trưởng G20 ở thành phố Atlanta, bang Georgia, Ngoại trưởng Marco Rubio khẳng định Tổng thống Donald Trump vẫn chưa quyết định có tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran hay không. Ông Rubio cũng cho biết chưa rõ liệu tiến trình đàm phán do Qatar làm trung gian có một thời hạn cụ thể để đạt được thỏa thuận hay không.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh: Reuters

Theo Reuters, các nhà đàm phán Iran ngày 31/10 đã gặp đại diện Qatar tại thủ đô Doha để thảo luận về những giải pháp chấm dứt xung đột tại vùng Vịnh. Cuộc gặp diễn ra sau hơn 12 giờ đàm phán giữa hai bên tại Tehran trong ngày 30/10. Một nguồn tin am hiểu tiến trình cho biết các cuộc tiếp xúc được phối hợp thông qua những kênh liên lạc thường xuyên với Washington.

Qatar đang thúc đẩy một kế hoạch gồm các bước xây dựng lòng tin trong vòng bảy ngày, nhằm tạo điều kiện nối lại đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran. Tuy nhiên, Tehran cho rằng đề xuất này chưa đáp ứng được các yêu cầu của mình.

Một trong những bất đồng lớn nhất hiện nay liên quan đến việc mở cửa trở lại eo biển Hormuz, tuyến vận tải chiến lược đối với nguồn cung dầu mỏ và khí đốt toàn cầu. Phía Iran yêu cầu Mỹ trước hết phải chấm dứt phong tỏa các cảng biển của nước này, giải tỏa tài sản bị đóng băng và chấp thuận cơ chế vận tải do Tehran đề xuất tại eo biển Hormuz. Trong khi đó, Washington muốn đưa các vấn đề liên quan đến chương trình hạt nhân Iran vào tiến trình đàm phán ngay từ đầu.

Tổng thống Donald Trump đã bác bỏ đề xuất bảy ngày do phía Iran đưa ra trước đó. Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi cho biết Tehran đang xem xét một bức thư từ Phó Tổng thống Mỹ JD Vance nhưng vẫn coi kế hoạch của mình là cơ sở phù hợp để khôi phục hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz.

Cùng lúc, Iran tiếp tục phát đi những cảnh báo cứng rắn trước nguy cơ Mỹ nối lại chiến dịch quân sự. Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei đã chỉ thị các lực lượng vũ trang chuẩn bị đối phó với những cuộc tấn công mới. Tehran tuyên bố nếu bị tấn công, nước này có thể đáp trả nhằm vào các lợi ích của Mỹ và Israel tại những quốc gia láng giềng, đồng thời không giới hạn phạm vi địa lý của hành động đáp trả.

Những diễn biến trên làm gia tăng quan ngại tại các quốc gia vùng Vịnh, nơi có nhiều căn cứ quân sự của Mỹ và từng chịu ảnh hưởng từ các đợt tấn công trả đũa của Iran. Các nước trong khu vực đang đẩy mạnh nỗ lực ngoại giao nhằm tránh một vòng xoáy xung đột mới có thể gây thêm thiệt hại cho cơ sở hạ tầng, thương mại và an ninh năng lượng.