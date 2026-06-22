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Mỹ chuẩn bị cho làn sóng du khách tăng mạnh ở vòng loại trực tiếp World Cup

Thứ Hai, 23:01, 22/06/2026
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VOV.VN - Trước dự báo lượng du khách tăng mạnh ở vòng loại trực tiếp, nhiều thành phố đăng cai World Cup 2026 tại Mỹ đã bắt đầu triển khai các biện pháp tăng cường năng lực phục vụ.

Bắt đầu từ ngày 28/6, vòng loại trực tiếp World Cup 2026 sẽ diễn ra tại nhiều thành phố lớn của Bắc Mỹ. Các trận vòng 1/16 sẽ được tổ chức tại 10 thành phố của Mỹ, trong đó, Dallas và Atlanta sẽ đăng cai các trận bán kết, còn sân MetLife tại New Jersey sẽ là nơi diễn ra trận chung kết của giải đấu.

Theo các công ty du lịch và nền tảng đặt phòng trực tuyến, nhu cầu mua vé các trận đấu vòng knock-out và tìm kiếm chỗ ở tại các thành phố chủ nhà đang tăng mạnh. Nhiều cổ động viên quốc tế đã bắt đầu lên kế hoạch theo chân đội tuyển yêu thích sau khi cục diện các bảng đấu dần sáng tỏ. Các thành phố đăng cai tại Mỹ như New York, Philadelphia, Miami… đều ghi nhận lượng tìm kiếm khách sạn và vé máy bay tăng đáng kể trong những ngày gần đây. Khu vực New York - New Jersey, nơi sẽ tổ chức trận chung kết vào ngày 19/7, tiếp tục là điểm đến được quan tâm nhiều nhất.

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Lượng CĐV đổ về các thành phố đăng cai vòng knock-out dự kiến sẽ tăng mạnh

Trước dự báo lượng du khách tăng mạnh từ cuối tháng 6, nhiều thành phố đăng cai đã bắt đầu triển khai các biện pháp tăng cường năng lực phục vụ. Tại Philadelphia, New York, Dallas và Miami, chính quyền địa phương đang phối hợp với các sân bay, ga tàu và hệ thống giao thông công cộng để chuẩn bị cho giai đoạn cao điểm. Lực lượng an ninh, nhân viên hướng dẫn và các tình nguyện viên cũng được tăng cường nhằm hỗ trợ người hâm mộ quốc tế.

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Cổ động viên Brazil khuấy động khu phố cổ Philadelphia

Các doanh nghiệp địa phương kỳ vọng World Cup sẽ mang lại cú hích lớn cho ngành du lịch, khách sạn và dịch vụ ăn uống. Theo giới chuyên gia, giai đoạn từ vòng 1/16 đến chung kết mới là thời điểm mang lại doanh thu lớn nhất cho các thành phố chủ nhà.

Bên cạnh đó, nhiều fan zone cũng được mở rộng, bổ sung thêm màn hình khổng lồ, khu vực nghỉ ngơi và các dịch vụ dành cho gia đình nhằm đáp ứng lượng khán giả dự kiến tăng mạnh trong những tuần tới.

Quang Trung/VOV-Washington
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