Mỹ chuẩn bị công bố phần còn lại của Kế hoạch hòa bình Trung Đông

Tại cuộc gặp với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Nhà Trắng ngày 27/01, Tổng thống Trump cho biết ông tin rằng người dân Palestine cuối cùng sẽ tham gia kế hoạch này mặc dù đã lên tiếng phản đối đề xuất của Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại một sự kiện ở Washington, DC ngày 29/7/2019. Ảnh: THX/TTXVN

Ông Trump cùng ngày cũng có cuộc gặp với Chủ tịch đảng trung dung của Israel Benny Gantz, đối thủ chính trị của ông Netanyahu trong cuộc bầu cử trong tháng 3 tới. Ông Benjamin ngợi đề xuất của Mỹ đồng thời tuyên bố sẽ thực hiện kế hoạch này ngay sau cuộc bầu cử tại Israel.

Ông Trump ngày 28/1 sẽ có bài phát biểu cùng với Thủ tướng Netanyahu tại Nhà Trắng về Kế hoạch hòa bình Trung Đông, kế hoạch được coi là tạo đà cho việc giải quyết một trong những cuộc xung đột dai dẳng nhất trên thế giới.

Kế hoạch hòa bình Trung Đông là nỗ lực trong vòng 3 năm qua của một số Cố vấn cao cấp của Tổng thống Trump bao gồm con rể của ông là Jared Kushner. Nhà Trắng hồi tháng 7 năm ngoái đã công bố phần kinh tế trị giá 50 tỷ USD của kế hoạch này, tuy nhiên phần chính trị vẫn bị trì hoãn.

Trong khi đó, người dân Palestine cho rằng kế hoạch này sẽ chấm dứt hy vọng của họ về một nhà nước độc lập ở khu Bờ Tây, Dải Gaza, và Đông Jerusalem, các khu vực từng bị chiếm đóng bởi Israel kể từ cuộc chiến Trung Đông năm 1967.