Theo ước tính, trong năm 2019, dân số Mỹ đã tăng khoảng 1,5 triệu, hoặc chưa đầy 0,5%, đưa dân số hiện lên mức 328 triệu người. Đây là mức tăng thấp nhất của dân số Mỹ kể từ Thế chiến I. Chỉ có 8 bang chứng kiến sự gia tăng mức sinh, trong khi đó có tới 42 tiểu bang và thủ đô Washington có mức sinh thấp hơn trong năm 2019, so với năm 2018. Dữ liệu cũng cho thấy số ca tử vong vượt trội so với các ca sinh ở bốn bang, gồm Maine, New Hampshire, Vermont và West Virginia.

Mỹ chứng kiến tỷ lệ tăng dân số thấp nhất trong một thế kỷ. Ảnh: Reuters

Di cư quốc tế đến Mỹ đã giảm xuống 595.000 người trong năm 2019, mức thấp nhất trong thập kỷ này và giảm từ hơn 1 triệu người giai đoạn 2015-2016. Sự suy giảm này xảy ra trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump tiếp tục gây sức ép để xây dựng bức tường biên giới phía Nam, và do chính quyền thực hiện các bước khác khiến một số hình thức di cư đến Mỹ trở nên khó khăn hơn. Dữ liệu của Cục Điều tra Dân số cũng chỉ ra rằng người nhập cư từ Ấn Độ và Trung Quốc đã tiếp cận hoặc vượt qua mức nhập cư Mexico kể từ năm 2010.

Bang Florida chứng kiến mức gia tăng dân số lớn nhất bắt nguồn từ di cư quốc tế trong thời gian từ cuộc điều tra dân số năm 2010 đến tháng 7/2019, với 1,1 triệu người, tiếp theo là bang California với 1,2 triệu người và bang Texas với 819.000 người./