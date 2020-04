Mỹ chuyển ngân sách cho WHO sang các tổ chức y tế khác

Giám đốc bộ phận viện trợ nước ngoài thuộc bộ Ngoại giao Mỹ Jim Richardson cho biết, đã bỏ WHO ra khỏi danh sách các tổ chức sẽ nhận được ngân sách từ Mỹ. Theo ông Richardson, ngân sách cho WHO sẽ được chuyển sang cho các tổ chức y tế khác.



Trong khi đó, John Barsa, Quyền Giám đốc Cơ quan phát triển quốc tế Mỹ (USAID) cho biết ngân sách cho WHO sẽ được sử dụng cho các chương trình y tế ngoài tổ chức này.

Đây được coi là một phần trong các nỗ lực của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm trừng phạt WHO sau khi trước đó tuyên bố ngừng cấp kinh phí để điều tra tổ chức này đã đối phó với đại dịch Covid-19 thế nào. Chính quyền của Tổng thống Trump thông báo, các vấn đề với WHO sẽ là một phần của việc đánh giá sự tham gia của Mỹ tại WHO trong quá trình 60-90 ngày đình chỉ cấp kinh phí. Trong khi đó, một số quan chức Mỹ cho rằng cần xem xét lại vai trò lãnh đạo của tổ chức này.

Các nỗ lực của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm trừng phạt WHO. (Ảnh: AFP)

Các chuyên gia về chính sách y tế toàn cầu đã phản đối quyết định của Mỹ trong bối cảnh thế giới đang chuẩn bị cho khả năng Covid-19 bùng phát tại một số nơi dễ tổn thương nhất. Việc Mỹ ngừng cấp kinh phí cho WHO sẽ không chỉ ảnh hưởng tới công tác đối phó với Covid-19 mà cả các chương trình y tế khác bao gồm phòng chống HIV và tiêm phòng vaccine.

Các nghị sĩ đảng Dân chủ tại Ủy ban Đối ngoại Hạ viện ngày 23/4 đã kêu gọi Tổng thống Donald Trump tiếp tục tài trợ cho WHO. Trong một bức thư gửi cho Tổng thống Donald Trump, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, Hạ nghị sĩ Eliot Engel và 25 đồng nghiệp bên phía Dân chủ thừa nhận những thiếu sót của WHO, nói rằng tổ chức này không hoàn hảo, song cảnh báo về những hậu quả khi WHO đang dẫn dắt nỗ lực toàn cầu ứng phó với dịch bệnh Covid-19.

Bức thư cho rằng việc rút khỏi các tổ chức y tế toàn cầu vào thời điểm này sẽ cản trở khả năng của Mỹ trong cuộc chiến chống Covid-19, theo đó khiến an ninh quốc gia và cuộc sống của người dân Mỹ gặp nguy hiểm.

Bức thư của các nghị sĩ đảng Dân chủ cũng được gửi đến Ngoại trưởng Mike Pompeo và quyền Giám đốc Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) John Barsa./.