Mỹ có số ca nhiễm SARS-CoV2 nhiều thứ 3 thế giới

Số người nhiễm SARS-CoV2 ở Mỹ đã tăng lên hơn 38.000 và khoảng 400 người đã tử vong. Số người nhiễm vi rút tại Mỹ tăng đột biến trong mấy ngày qua là do người dân được xét nghiệm nhiều hơn tại cả các trung tâm y tế địa phương và các phòng xét nghiệm trên cả nước.

Ảnh minh họa: Tân Hoa xã

Khoảng một nửa số ca nhiễm SARS-CoV2 ở Mỹ được ghi nhận tại bang New York, nhiều hơn thậm chí cả Pháp hoặc Hàn Quốc. New York đã có 114 người tử vong và ít nhất 61.000 người đã được xét nghiệm Covid-19.

New York hiện đang chuẩn bị biến một số tòa nhà thành bệnh viện tạm thời và kêu gọi chính phủ cung cấp thêm các thiết bị bảo hộ y tế do tình hình thiếu hụt hiện nay cho các y, bác sỹ ở bệnh viện.

Cùng ngày, Thượng nghị sỹ Rand Paul của bang Kentucky đã có kết quả dương tính với SARS-CoV2 và hiện đang trong quá trình cách li. Đây là thượng nghị sỹ Mỹ đầu tiên nhiễm virus này.

Trong một diễn biến có liên quan gần 1/3 dân số Mỹ, tương đương 100 triệu người, đã được yêu cầu ở nhà để hạn chế sự lây lan của Covid-19. Ohio và Louisiana là hai bang mới nhất tại Mỹ áp dụng biện pháp phong tỏa nhằm hạn chế sự lây lan của Covid-19.

Hai bang này cùng với các bang khác bao gồm New York, California, Illinois, Connecticut và New Jersey có tổng số dân là 100 triệu người, tương đương với gần 1/3 dân số Mỹ. New York đang thiếu nghiêm trọng các trang thiết bị bảo hộ y tế do số ca lây nhiễm tăng nhanh chóng.

3M, một công ty chuyên sản xuất khẩu trang N95 của Mỹ ở South Dakota cho biết sẽ cung cấp nửa triệu khẩu trang cho New York và Seattle thuộc bang Washington. Công ty này cho biết sẽ đẩy nhanh việc vận chuyển khẩu trang tới các bang khác trên toàn nước Mỹ cũng như tăng gấp đôi năng lực sản suất lên 2 tỷ khẩu trang mỗi năm trong năm tới./.