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Mỹ có thể mở một chiến dịch quân sự mới nhằm vào Iran

Thứ Bảy, 05:20, 24/10/2026
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VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23/10 tiếp tục để ngỏ khả năng tiến hành một chiến dịch quân sự mới nhằm vào Iran, trong bối cảnh cuộc chiến tại Trung Đông sắp bước sang tháng thứ tám và giá dầu thế giới tăng lên mức cao nhất kể từ khi xung đột bùng phát.

Phát biểu tại một cuộc mít tinh ở bang Florida trong chiến dịch vận động tranh cử giữa nhiệm kỳ, Tổng thống Donald Trump cho biết Washington có thể tiến hành thêm một chiến dịch tương tự Chiến dịch “Epic Fury”.

Trước đó cùng ngày, ông Trump tuyên bố Mỹ có thể nhanh chóng kết thúc cuộc chiến thông qua một chiến dịch quân sự mới, nhưng cũng có thể lựa chọn duy trì các biện pháp trừng phạt để tiếp tục gây sức ép đối với Tehran. Những phát biểu này đánh dấu sự thay đổi so với tuyên bố hồi đầu tháng của Tổng thống Mỹ rằng Washington sẽ không tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran trước cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ ngày 3/11.

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Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, Đại sứ Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ Tom Barrack, đồng thời là đặc phái viên phụ trách vấn đề Syria, cũng không loại trừ khả năng Mỹ tấn công Iran ngay trong cuối tuần này. Trả lời Đài Phát thanh Quân đội Israel, ông Barrack cho biết một cuộc tấn công vào cuối tuần hoàn toàn có thể xảy ra. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh Tổng thống Trump vẫn sẵn sàng đạt được một thỏa thuận và Washington đã theo đuổi các cuộc đàm phán trong nhiều tháng qua.

Về triển vọng dài hạn, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Mike Waltz nhận định cuộc chiến với Iran có thể kéo dài thêm một năm nữa. Trong cuộc trả lời phỏng vấn Financial Times, ông Waltz bày tỏ hy vọng Tehran sẽ chấp nhận trở lại bàn đàm phán trước thời điểm đó.

Những tín hiệu về khả năng tiếp tục leo thang quân sự xuất hiện trong bối cảnh giá dầu thô Brent ngày 23/10 vượt 117 USD/thùng, mức cao nhất kể từ khi cuộc chiến bắt đầu. Giá dầu tăng mạnh sau khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã vô hiệu hóa bảy tàu chở dầu gần eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển năng lượng chiến lược của thế giới.

Tổng thống Trump trước đó cáo buộc Iran đưa ra thông tin sai lệch về các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền để đẩy giá dầu lên cao trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ. Trong khi đó, giá nhiên liệu tăng đang trở thành một vấn đề kinh tế đáng chú ý đối với cử tri Mỹ, gây thêm sức ép đối với chính quyền và đảng Cộng hòa trước cuộc bầu cử giữa kỳ.

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Ông Trump được trao danh hiệu “Người đàn ông của thế kỷ”

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump được trao danh hiệu “Người đàn ông của thế kỷ” tại một cuộc vận động tranh cử ở bang Iowa hôm 22/10. Người trao giải là Joe Mitchell, ứng viên đảng Cộng hòa đang tranh cử vào Hạ viện Mỹ tại khu vực bầu cử số 2 của bang.

Quang Trung/VOV-Washington
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