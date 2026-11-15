Mỹ công bố chương trình gặp thượng đỉnh ba bên với Trung Quốc và Nga

Mỹ công bố chương trình thượng đỉnh ba bên với Trung Quốc và Nga

Thông tin với báo giới ngày 13/11, người phát ngôn Nhà Trắng Olivia Wales cho biết Tổng thống Donald Trump sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 19/11. Cắt giảm vũ khí hạt nhân là một trong những nội dung chính mà Tổng thống Mỹ dự kiến nêu ra.

Một quan chức cấp cao Mỹ cho biết, Tổng thống cũng sẽ trao đổi về cuộc chiến tại Iran. Trong khi đó, Washington không dự kiến đưa vấn đề Ukraine vào cuộc gặp ba bên, do tiến trình đàm phán với Nga về cuộc xung đột này đang được tiến hành riêng và Trung Quốc không tham gia. Phía Mỹ cũng chưa lên kế hoạch tổ chức cuộc gặp song phương giữa ông Trump và ông Putin trong chuyến đi.

Tổng thống Donald Trump sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 19/11 (Ảnh: Reuters).

Nhà Trắng đồng thời hạ thấp kỳ vọng về kết quả trước mắt. Một quan chức Mỹ mô tả đây là cuộc trao đổi mở đầu ở cấp lãnh đạo, tạo cơ sở cho đối thoại tiếp theo, thay vì một cuộc họp để công bố thỏa thuận đã hoàn tất.

Trước phiên họp ba bên, ông Trump dự kiến hội đàm song phương và dự bữa trưa làm việc với Chủ tịch Tập Cận Bình. Phía Mỹ cho biết hai nhà lãnh đạo sẽ rà soát việc thực hiện thỏa thuận thương mại, trong đó Washington muốn thúc đẩy nguồn cung đất hiếm từ Trung Quốc. Tuy nhiên, giới chức Mỹ chưa dự kiến công bố thay đổi thuế quan tại cuộc gặp.

Theo lịch trình Nhà Trắng công bố, Tổng thống Trump sẽ tới Philippines trước khi sang Trung Quốc ngày 18/11 để tham dự APEC. Cuộc gặp ba bên sẽ khép lại chuyến thăm Trung Quốc của ông.

Ngày 14/11, Điện Kremlin đã xác nhận ba nhà lãnh đạo sẽ gặp nhau tại Thâm Quyến ngày 19/11. Thông báo này được đưa ra một ngày sau khi Nhà Trắng công bố kế hoạch.

Về phía Trung Quốc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mao Ninh ngày 13/11 cho biết Bắc Kinh đang duy trì liên lạc với các bên liên quan về cuộc gặp giữa ba nhà lãnh đạo và sẽ thông báo khi có thêm thông tin. Trong phát biểu này, Trung Quốc chưa xác nhận lịch gặp cụ thể hoặc chương trình nghị sự mà phía Mỹ đề xuất.