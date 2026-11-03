Mỹ công bố thời điểm đàm phán 3 bên với Nga và Ukraine tại Abu Dhabi

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cho biết Washington sẽ làm trung gian cho các cuộc đàm phán cấp chuyên viên giữa Nga và Ukraine, dự kiến diễn ra tại Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), trong hai ngày 10-11/11. Đây là một phần trong nỗ lực ngoại giao được chính quyền Tổng thống Donald Trump đẩy mạnh nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột.

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff. Ảnh: Reuters

Trong thông báo đăng trên mạng xã hội X, ông Witkoff cho biết các cuộc thảo luận sẽ tập trung vào những cơ chế bảo đảm an ninh sau xung đột, biện pháp giảm leo thang căng thẳng, hoạt động nhân đạo và các bước tiếp theo hướng tới hòa bình. Đặc phái viên Mỹ nhấn mạnh sáng kiến này đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực của Tổng thống Donald Trump nhằm chấm dứt các hoạt động thù địch giữa Nga và Ukraine.

Bên cạnh kế hoạch đàm phán tại Abu Dhabi, ông Witkoff cho biết các nhà đàm phán Mỹ sẽ gặp đại diện Pháp, Đức, Anh, Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Brussels trong tuần này. Các cuộc tham vấn dự kiến tập trung vào những bảo đảm an ninh dành cho Ukraine, cấu trúc an ninh tương lai của châu Âu và các cơ hội hợp tác kinh tế nhằm hỗ trợ Ukraine tái thiết sau xung đột.

“Chúng tôi mong muốn tiếp tục phát huy những tiến triển đạt được tại Kiev, Oslo và St. Petersburg để hướng tới một thỏa thuận hòa bình toàn diện, bền vững, có thể bảo đảm an ninh lâu dài cho các thế hệ tương lai”, ông Witkoff cho biết.

Kế hoạch đàm phán được công bố trong bối cảnh Nga và Ukraine gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào lãnh thổ của nhau, trong đó có các mục tiêu là cơ sở năng lượng và hạ tầng thiết yếu.

Ukraine nhiều lần tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào những nhà máy lọc dầu của Nga, đồng thời tuyên bố đây là hành động đáp trả các cuộc tập kích của Moscow vào cơ sở hạ tầng năng lượng Ukraine. Kiev cũng thông báo nhiều khu vực tiếp tục bị mất điện sau các cuộc tấn công của Nga.

Trong khi đó, Moscow cho biết các cơ sở công nghiệp của nước này cũng trở thành mục tiêu trong những cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.