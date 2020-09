Mỹ đe dọa trừng phạt Nga vì can thiệp vào vấn đề tại Belarus

Hãng tin Reuters ngày 1/9 dẫn lời một quan chức cấp cao Mỹ cho biết, Chính quyền Mỹ rất có thể sẽ ban hành các biện pháp “trừng phạt thích đáng” trong trường hợp Nga “can thiệp công khai” vào vấn đề biểu tình tại Belarus.

Quan hệ Nga-Mỹ có thêm căng thẳng vì vấn đề Belarus. Ảnh: Teller Report

Ngoài ra, Chính quyền Mỹ cũng đang xem xét khả năng áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 7 quan chức Belarus có liên quan đến việc “làm sai lệch” kết quả bầu cử tổng thống của nước này. Cách đây vài tuần, Mỹ gửi đã thông báo lên Liên minh châu Âu danh tính của 7 người có liên quan đến danh sách trừng phạt. Dự kiến, cuộc thảo luận công khai về vấn đề này có thể bắt đầu trong tuần tới.



Trước đó vào cuối tháng trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông đã thành lập lực lượng nhân viên thực thi pháp luật dự bị để hỗ trợ Chính quyền Belarus trấn an biểu tình trong trường hợp cần thiết. Tổng thống Putin cũng khẳng định Nga có các nghĩa vụ đối với vấn đề tại Belarus trong lĩnh vực an ninh theo khuôn khổ Nhà nước Liên minh và Hiệp ước an ninh tập thể./.