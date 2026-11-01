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Mỹ để ngỏ khả năng mời Tổng thống Ukraine Zelensky dự Hội nghị G20

Chủ Nhật, 06:14, 01/11/2026
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VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Tổng thống Trump sẽ quyết định việc có mời ông Zelensky dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 vào tháng 12 hay không.

Ngày 31/10, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Tổng thống Donald Trump sẽ quyết định việc có mời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 vào tháng 12 tới hay không, đồng thời để ngỏ khả năng nhà lãnh đạo Ukraine góp mặt tại sự kiện này.

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Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Reuters

Tại cuộc họp báo sau Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao G20 ở thành phố Atlanta, bang Georgia, khi được hỏi liệu chính quyền Mỹ có kế hoạch mời ông Zelensky tham dự hội nghị hay không, ông Rubio trả lời: “Đây là cuộc họp cấp lãnh đạo và Tổng thống sẽ là người đưa ra quyết định. Tôi không loại trừ khả năng đó”.

Ngoại trưởng Mỹ cho rằng việc Tổng thống Zelensky tham dự hội nghị có thể được cân nhắc nếu sự hiện diện của ông mang lại những kết quả tích cực. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh hiện chưa có quyết định cuối cùng và Washington cũng chưa có thông báo chính thức về vấn đề này.

Hồi tháng 9, Mỹ đã mời Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại Miami, mở ra khả năng ông Putin và ông Trump có cuộc gặp bên lề sự kiện.

Cũng trong ngày 31/10, ông Rubio cho biết Tổng thống Trump và Tổng thống Putin đang thu xếp một vòng đàm phán mới. Trước đó, nhà lãnh đạo Mỹ cũng đề cập khả năng sớm gặp cả Tổng thống Nga và Tổng thống Ukraine, đồng thời đưa ra những nhận định mới về triển vọng chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine.

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Nga - Ukraine nêu lập trường trước các cuộc đàm phán

VOV.VN - Trong bối cảnh Mỹ, Nga và Ukraine chuẩn bị nối lại các cuộc đàm phán ba bên, dự kiến diễn ra tại Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) vào đầu tháng 11 tới, triển vọng tìm kiếm giải pháp hòa bình vẫn đối mặt với nhiều thách thức.

Hoàng Phạm/VOV.VN
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