Trả lời phỏng vấn qua điện thoại với kênh Fox News, Tổng thống Donald Trump bày tỏ thất vọng về tiến triển đàm phán với Iran, cho rằng các nhà đàm phán của quốc gia Hồi giáo này chưa thể hiện được thiện chí hướng tới đạt được một thỏa thuận mà Mỹ có thể chấp nhận. Ông cảnh báo Mỹ có thể nối lại các cuộc không kích nhằm vào Iran sau ngày đầu năm mới nếu các cuộc thương lượng tiếp tục bế tắc. Tuy nhiên, ông Trump vẫn nhấn mạnh ưu tiên của Mỹ là đạt được một thỏa thuận lâu dài, bảo đảm Iran không sở hữu vũ khí hạt nhân, thay vì tập trung vào vấn đề thay đổi chính quyền tại Tehran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đang nghiêng về khả năng nối lại các cuộc tấn công quân sự nhằm vào Iran sau dịp năm mới 2027 nếu hai bên không đạt được thỏa thuận. Ảnh: AP

“Tôi chưa bao giờ quá quan tâm đến vấn đề thay đổi chế độ. Một số người đề cập đến điều đó. Chúng tôi thỏa thuận rồi họ lại phá vỡ thỏa thuận vào ngày hôm sau. Vì vậy, điều tôi đang hướng tới là một thỏa thuận lâu dài. Tôi muốn bảo đảm rằng, ngay cả khi nước Mỹ có một Tổng thống không đủ năng lực trong 4 năm, 15 năm hay 20 năm nữa, thỏa thuận này vẫn được duy trì. Tôi sẽ không để bất kỳ ai cho phép Iran sở hữu vũ khí hạt nhân”, Tổng thống Trump nói.

Về phía Iran, Thứ trưởng Ngoại giao Kazem Gharibabadi cho biết, Iran vừa tiến hành tham vấn với một phái đoàn Qatar đến thăm nước này nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột với Mỹ. Iran khẳng định vẫn duy trì liên lạc với các bên trung gian để thúc đẩy giải pháp ngoại giao. Theo ông Gharibabadi, đề xuất gồm kế hoạch nhằm chấm dứt các hành động thù địch và mở lại eo biển Hormuz vẫn được Iran đặt trên bàn đàm phán. Iran sẵn sàng triển khai kế hoạch khi Mỹ đáp ứng các điều kiện đã đưa ra. Quan chức này đồng thời coi lệnh phong tỏa kinh tế của Mỹ đối với Iran là một hành động chiến tranh và tuyên bố Tehran sẽ thực hiện những biện pháp cần thiết để phá vỡ lệnh phong tỏa.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi xác nhận nước này đang xem xét các đề xuất liên quan đến một thỏa thuận hạt nhân được chuyển tới thông qua bên trung gian. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh việc mở lại eo biển Hormuz và đàm phán hạt nhân là hai vấn đề riêng biệt, cần được giải quyết theo những điều kiện khác nhau. Iran yêu cầu Mỹ chấm dứt phong tỏa hải quân, giải phóng các tài sản bị đóng băng và chấm dứt giao tranh trên tất cả các mặt trận trước khi tiến tới giai đoạn đàm phán tiếp theo.

Những diễn biến trên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng quân sự giữa hai bên tiếp tục gia tăng. Theo hãng thông tấn Tasnim, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã sử dụng một hệ thống phòng không mới để bắn hạ máy bay không người lái trinh sát - chiến đấu MQ-1 của Mỹ trên eo biển Hormuz. Iran cho biết đây là chiếc UAV thứ 20 cùng loại bị nước này bắn hạ. Truyền hình nhà nước Iran cũng lần đầu công bố hình ảnh một bệ phóng có khả năng phóng đồng thời hai tên lửa nhiên liệu lỏng tại một căn cứ tên lửa ngầm. Các chỉ huy quân sự Iran tuyên bố năng lực quốc phòng của nước này đã được nâng cao sau những cuộc xung đột gần đây.

Dù các kênh trung gian vẫn đang nỗ lực thúc đẩy đối thoại, khoảng cách lập trường giữa Mỹ và Iran vẫn rất lớn. Nguy cơ căng thẳng quân sự tiếp tục leo thang đang đặt ra sức ép đối với các nỗ lực ổn định tình hình tại Trung Đông, cũng như hoạt động hàng hải và thị trường năng lượng toàn cầu.