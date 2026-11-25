Trong số này, Trung Quốc được cho là đối tượng chịu mức thuế cao nhất, trong bối cảnh Washington cáo buộc Bắc Kinh đưa lượng lớn hàng hóa giá rẻ ra thị trường thế giới.

Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) công bố đề xuất sau khi hoàn tất cuộc điều tra kéo dài 8 tháng theo Điều khoản 301 về các hành vi thương mại không công bằng, nhằm vào 16 đối tác thương mại. Danh sách này bao gồm cả những đồng minh thân cận của Washington như Nhật Bản, Liên minh châu Âu (EU) và Hàn Quốc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick tại một cuộc họp báo về thuế quan ở Nhà Trắng, ngày 2/4/2025 (Ảnh: Reuters)

Một quan chức cấp cao Mỹ cho biết Washington đề xuất áp thuế đối với hàng hóa xuất khẩu của Trung Quốc, Bangladesh, Campuchia, EU, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Singapore, Thụy Sĩ, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan và Việt Nam.

Trong khi đó, Mexico và Na Uy là hai nền kinh tế nằm trong diện điều tra nhưng chưa bị đề xuất áp thuế mới. Theo quan chức Mỹ, USTR vẫn đang xem xét các cuộc điều tra liên quan đến hai nước này và chưa đưa ra thời hạn hoàn tất.

Mức thuế cụ thể dự kiến được công bố trong thông báo trên Công báo Liên bang Mỹ vào ngày 26/11. Các mức thuế mới sẽ phải trải qua giai đoạn lấy ý kiến công chúng và một phiên điều trần trước khi chính thức có hiệu lực. Một quan chức Mỹ cho biết thời điểm triển khai có thể phải đến tháng 1/2027.

Cáo buộc về duy trì tình trạng dư thừa công suất công nghiệp

Trong điều tra mới nhất, Washington kết luận rằng 14 đối tác thương mại này có những hành vi, chính sách và biện pháp tạo ra, duy trì hoặc góp phần làm gia tăng tình trạng dư thừa công suất và sản lượng trong các ngành sản xuất công nghiệp, gây bất lợi hoặc hạn chế hoạt động thương mại của Mỹ.

USTR định nghĩa tình trạng dư thừa công suất mang tính cơ cấu là khi các quốc gia thúc đẩy sản xuất và mở rộng năng lực công nghiệp tách rời thực tế nhu cầu thị trường và các nguyên tắc thị trường. Những biện pháp được Washington đề cập bao gồm chính sách công nghiệp, trợ cấp và việc sử dụng linh kiện nhập khẩu từ các nền kinh tế phi thị trường.

Đối với Trung Quốc, mức thuế bổ sung được đề xuất là 20%, bên cạnh mức thuế khoảng 25% đã được áp dụng đối với hàng hóa Trung Quốc từ nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Trump. Theo một quan chức cấp cao Mỹ, điều này khiến Trung Quốc phải đối mặt với mức thuế cao nhất trong số 14 đối tác bị ảnh hưởng bởi đề xuất mới.

Tuy nhiên, các mức thuế mới sẽ không cộng dồn với mức thuế 10% hoặc 12,5% mà chính quyền Trump áp dụng hồi tháng 7 đối với một nhóm gồm 60 đối tác thương mại, liên quan đến cáo buộc thực thi chưa nghiêm các quy định chống lao động cưỡng bức.

Quan chức Mỹ cũng cho biết mức thuế mới sẽ không vượt quá giới hạn thuế quan trong các thỏa thuận thương mại mà chính quyền Trump đã đàm phán. Đối với Trung Quốc, mức trần 20% được áp dụng theo thỏa thuận đình chiến thương mại giữa hai nước đạt được cách đây một năm, dự kiến hết hạn vào ngày 10/1/2027.

Ngoài ra, đề xuất thuế mới sẽ không áp dụng đối với khoảng 30 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc mà Mỹ đang xem xét giảm thuế thông qua một cơ chế song phương có tên gọi “Hội đồng Thương mại”.