Đáng chú ý, các quy định mới của Mỹ có thể ảnh hưởng đến cả những ngành nghề vốn được miễn một số thủ tục chứng nhận lao động do tình trạng thiếu hụt nhân lực, trong đó có điều dưỡng.

Tổng thống Trump. Ảnh: Reuters

Theo đề xuất, Chương trình Chứng nhận lao động vĩnh viễn (PERM), vốn được các tập đoàn công nghệ và doanh nghiệp Mỹ sử dụng để bảo lãnh người lao động nước ngoài xin thường trú, sẽ phải đáp ứng những yêu cầu khắt khe hơn. Các doanh nghiệp phải chứng minh đã thực hiện đầy đủ nỗ lực tuyển dụng lao động Mỹ trước khi đề nghị cấp chứng nhận cho người lao động nước ngoài, đồng thời bảo đảm việc tuyển dụng không ảnh hưởng tiêu cực đến tiền lương và điều kiện làm việc của người lao động trong nước.

Một trong những thay đổi đáng chú ý là mở rộng các yêu cầu chứng minh nhu cầu tuyển dụng sang những ngành nghề trước đây được miễn trừ, bao gồm điều dưỡng viên có đăng ký hành nghề và các nhà khoa học có năng lực đặc biệt. Đây là những nhóm lao động lâu nay được hưởng cơ chế thuận lợi hơn trong quá trình xin thẻ xanh do được xác định có tình trạng thiếu hụt nhân lực tại Mỹ.

Bộ Lao động Mỹ cũng đề xuất hiện đại hóa quy trình tuyển dụng, yêu cầu doanh nghiệp sử dụng các hình thức quảng cáo việc làm trực tuyến để tiếp cận phạm vi ứng viên Mỹ rộng hơn, thay vì chủ yếu dựa vào quảng cáo trên báo in như trước đây. Đặc biệt, các doanh nghiệp sẽ không được xin chứng nhận PERM cho lao động nước ngoài trong vòng hai năm sau khi sa thải nhân viên Mỹ ở những vị trí tương tự. Quy định này nhằm ngăn chặn tình trạng doanh nghiệp cắt giảm lao động trong nước rồi tuyển dụng lao động nước ngoài để thay thế.

Đề xuất được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump tiếp tục tăng cường kiểm soát các chương trình nhập cư hợp pháp. Trước đó, vào tháng 10, chính phủ Mỹ đã ngăn một số tập đoàn công nghệ lớn, trong đó có Microsoft và Adobe, sử dụng chương trình PERM để bảo lãnh lao động nước ngoài.

Theo kế hoạch, đề xuất sẽ được đăng trên Công báo Liên bang Mỹ ngày 17/11 và trải qua thời gian lấy ý kiến công chúng kéo dài 60 ngày trước khi có thể được hoàn thiện và ban hành. Nếu được thông qua, những thay đổi này có thể khiến quá trình bảo lãnh lao động nước ngoài xin thẻ xanh tại Mỹ trở nên phức tạp và kéo dài hơn, đặc biệt đối với các doanh nghiệp công nghệ và những ngành nghề trước đây được hưởng cơ chế miễn trừ chứng nhận lao động.