Mỹ đề xuất thu phí 70.000 USD đối với chương trình thực tập của sinh viên quốc tế

Theo đề xuất mới được công bố, sinh viên quốc tế có thị thực F-1 sẽ phải trả ít nhất 70.000 USD để tham gia chương trình Đào tạo Thực hành Tùy chọn (OPT) tại một cơ sở được chứng nhận, cùng khoản phí 30.000 USD đối với các chương trình đào tạo nghề bổ sung. Hiện nay, chi phí đăng ký OPT thông thường chỉ khoảng 500 USD. Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho biết quy định mới nhằm ngăn chặn gian lận, tăng cường tính minh bạch và toàn vẹn của hệ thống nhập cư, đồng thời bảo vệ người lao động Mỹ.

Sinh viên quốc tế có thị thực F-1 có thể sẽ phải trả ít nhất 70.000 USD để tham gia chương trình Đào tạo Thực hành Tùy chọn. Ảnh: Reuters

Chương trình OPT hiện cho phép sinh viên quốc tế làm việc trong lĩnh vực liên quan đến chuyên ngành đào tạo trong thời gian học và sau khi tốt nghiệp. Sinh viên thuộc các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM) còn có thể được gia hạn thời gian làm việc. Đây được xem là một trong những con đường quan trọng giúp sinh viên nước ngoài tích lũy kinh nghiệm và chuyển sang thị thực lao động H-1B để tiếp tục làm việc tại Mỹ.

Đề xuất mới được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump đang tăng cường các biện pháp kiểm soát lao động nước ngoài, bao gồm việc nâng phí thị thực H-1B. Những thay đổi này có thể tác động đáng kể đến sinh viên quốc tế và các doanh nghiệp công nghệ Mỹ, vốn phụ thuộc nhiều vào nguồn nhân lực có trình độ cao từ nước ngoài. Tuy nhiên, đề xuất đã vấp phải phản ứng từ một số tổ chức ủng hộ lao động nhập cư. Các chuyên gia cho rằng mức phí quá cao có thể gây trở ngại lớn cho sinh viên quốc tế và đối mặt với những thách thức pháp lý.

Thời hạn lấy ý kiến công chúng đối với đề xuất sẽ kết thúc ngày 9/11. Nếu được thông qua, Bộ An ninh Nội địa Mỹ dự kiến dành thêm 60 ngày trước khi quy định có hiệu lực. Trong khi đó, các trường đại học, sinh viên quốc tế và doanh nghiệp đang theo dõi sát tiến trình này, bởi mức phí mới có thể làm thay đổi đáng kể con đường từ học tập đến việc làm tại Mỹ của sinh viên nước ngoài.