Mỹ điều chuyển lực lượng chiến đấu từ Nhật Bản sang Trung Đông

Các nguồn tin quân sự - quốc phòng của Nhật Bản và Hàn Quốc cho hay, Mỹ đang đẩy nhanh việc điều chuyển lực lượng từ Nhật Bản và Hàn Quốc sang Trung Đông nhằm tăng cường cho chiến dịch quân sự liên quan đến Iran.

Các tờ báo lớn của Nhật Bản và Hàn Quốc như Yomiuri và Hankyoreh dẫn các nguồn tin quân sự - quốc phòng cho biết Mỹ đang xúc tiến kế hoạch điều chuyển khoảng 5.000 binh sĩ đồn trú tại Nhật Bản tới Trung Đông.

Trong số đó có khoảng 2.500 binh sĩ thuộc biên chế tàu tấn công đổ bộ USS Tripoli, hiện đang có mặt tại căn cứ Sasebo, tỉnh Nagasaki, miền Nam Nhật Bản. Số còn lại thuộc Đơn vị Hải quân Viễn chinh số 31, đang đồn trú tại căn cứ Thủy quân lục chiến Mỹ Camp Hansen, tỉnh Okinawa.

USS Tripoli là chiến hạm được Mỹ triển khai tới Nhật Bản từ tháng 6/2025. Ngoài lực lượng binh sĩ nêu trên, tàu còn mang theo nhiều tiêm kích tàng hình F-35 của quân đội Mỹ. Trước đây, USS Tripoli từng có mặt tại Philippines, nhưng sau đó đã thay đổi hải trình hướng về Trung Đông. Dự kiến trong khoảng hai tuần tới, tàu chiến này sẽ có mặt tại khu vực.

Bên cạnh đó, Đơn vị Hải quân Viễn chinh số 31 là lực lượng có khả năng tác chiến trên không, trên bộ và thực hiện nhiều nhiệm vụ đặc biệt. Đơn vị này từng tham chiến tại Afghanistan và Iraq.

Trong một diễn biến có liên quan, các nguồn tin quân sự - quốc phòng của Nhật Bản và Hàn Quốc cũng cho biết, trước khi xung đột với Iran bùng phát, Mỹ đã điều chuyển một phần của Hệ thống phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) đang được triển khai tại Hàn Quốc sang Trung Đông. Đồng thời, một số hệ thống Patriot – tên lửa phòng không tầm xa - cũng đã được rút khỏi Hàn Quốc.

Từ các động thái điều chuyển lực lượng quân sự của Mỹ từ Nhật Bản và Hàn Quốc sang Trung Đông, giới quan sát cho rằng xung đột quân sự liên quan đến Iran có khả năng sẽ kéo dài, trái với tuyên bố trước đó của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng “cuộc chiến sắp kết thúc”.