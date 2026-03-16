中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Mỹ điều chuyển lực lượng chiến đấu từ Nhật Bản sang Trung Đông

Thứ Hai, 17:52, 16/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Các nguồn tin quân sự - quốc phòng của Nhật Bản và Hàn Quốc cho hay, Mỹ đang đẩy nhanh việc điều chuyển lực lượng từ Nhật Bản và Hàn Quốc sang Trung Đông nhằm tăng cường cho chiến dịch quân sự liên quan đến Iran.

Căn cứ thủy quân lục chiến Mỹ Camp Hansen tại Okinawa, Nhật Bản (Ảnh: Jiji Press)

Các tờ báo lớn của Nhật Bản và Hàn Quốc như Yomiuri và Hankyoreh dẫn các nguồn tin quân sự - quốc phòng cho biết Mỹ đang xúc tiến kế hoạch điều chuyển khoảng 5.000 binh sĩ đồn trú tại Nhật Bản tới Trung Đông.

Trong số đó có khoảng 2.500 binh sĩ thuộc biên chế tàu tấn công đổ bộ USS Tripoli, hiện đang có mặt tại căn cứ Sasebo, tỉnh Nagasaki, miền Nam Nhật Bản. Số còn lại thuộc Đơn vị Hải quân Viễn chinh số 31, đang đồn trú tại căn cứ Thủy quân lục chiến Mỹ Camp Hansen, tỉnh Okinawa.

USS Tripoli là chiến hạm được Mỹ triển khai tới Nhật Bản từ tháng 6/2025. Ngoài lực lượng binh sĩ nêu trên, tàu còn mang theo nhiều tiêm kích tàng hình F-35 của quân đội Mỹ. Trước đây, USS Tripoli từng có mặt tại Philippines, nhưng sau đó đã thay đổi hải trình hướng về Trung Đông. Dự kiến trong khoảng hai tuần tới, tàu chiến này sẽ có mặt tại khu vực.

Bên cạnh đó, Đơn vị Hải quân Viễn chinh số 31 là lực lượng có khả năng tác chiến trên không, trên bộ và thực hiện nhiều nhiệm vụ đặc biệt. Đơn vị này từng tham chiến tại Afghanistan và Iraq.

Trong một diễn biến có liên quan, các nguồn tin quân sự - quốc phòng của Nhật Bản và Hàn Quốc cũng cho biết, trước khi xung đột với Iran bùng phát, Mỹ đã điều chuyển một phần của Hệ thống phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) đang được triển khai tại Hàn Quốc sang Trung Đông. Đồng thời, một số hệ thống Patriot – tên lửa phòng không tầm xa - cũng đã được rút khỏi Hàn Quốc.

Từ các động thái điều chuyển lực lượng quân sự của Mỹ từ Nhật Bản và Hàn Quốc sang Trung Đông, giới quan sát cho rằng xung đột quân sự liên quan đến Iran có khả năng sẽ kéo dài, trái với tuyên bố trước đó của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng “cuộc chiến sắp kết thúc”.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
Tag: Mỹ Nhật Bản Trung Đông Hàn Quốc điều chuyển binh lực sang Trung Đông Iran
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Chiến sự Trung Đông “ngốn” kho Patriot của Mỹ, Ukraine lo mất lá chắn phòng không
VOV.VN - Cuộc chiến với Iran đang khiến Mỹ tiêu tốn lượng lớn đạn dược phòng không đắt tiền – loại vũ khí mà Ukraine rất cần. Điều này có nguy cơ ảnh hưởng đến các đợt cung cấp vũ khí trong tương lai và làm suy giảm khả năng của Kiev trong việc đối phó với các cuộc tấn công tên lửa đạn đạo của Nga.

VOV.VN - Cuộc chiến với Iran đang khiến Mỹ tiêu tốn lượng lớn đạn dược phòng không đắt tiền – loại vũ khí mà Ukraine rất cần. Điều này có nguy cơ ảnh hưởng đến các đợt cung cấp vũ khí trong tương lai và làm suy giảm khả năng của Kiev trong việc đối phó với các cuộc tấn công tên lửa đạn đạo của Nga.

Hàng loạt di sản của Iran hư hại sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel

VOV.VN - Một số công trình lịch sử nổi tiếng của Iran, trong đó có Cung điện Golestan ở Tehran và Cung điện Chehel Sotoun tại Isfahan, bị hư hại sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel hồi đầu tháng 3/2026. Các hình ảnh làm dấy lên lo ngại về nguy cơ tổn thất đối với những giá trị văn hóa - lịch sử quan trọng của Iran.

VOV.VN - Một số công trình lịch sử nổi tiếng của Iran, trong đó có Cung điện Golestan ở Tehran và Cung điện Chehel Sotoun tại Isfahan, bị hư hại sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel hồi đầu tháng 3/2026. Các hình ảnh làm dấy lên lo ngại về nguy cơ tổn thất đối với những giá trị văn hóa - lịch sử quan trọng của Iran.

“Thành phố tên lửa” bí mật của Iran: Lá chắn ngầm thách thức sức mạnh Mỹ và Israel

VOV.VN - Không chỉ là nơi cất giữ hàng nghìn tên lửa đạn đạo, hệ thống bí mật này còn được Iran thiết kế để bảo vệ vũ khí chiến lược khỏi vệ tinh do thám và các cuộc không kích, tạo nên lá chắn răn đe khiến Mỹ và Israel phải tính toán kỹ lưỡng trong mọi kịch bản đối đầu quân sự.

VOV.VN - Không chỉ là nơi cất giữ hàng nghìn tên lửa đạn đạo, hệ thống bí mật này còn được Iran thiết kế để bảo vệ vũ khí chiến lược khỏi vệ tinh do thám và các cuộc không kích, tạo nên lá chắn răn đe khiến Mỹ và Israel phải tính toán kỹ lưỡng trong mọi kịch bản đối đầu quân sự.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ