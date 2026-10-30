Mỹ điều tra vụ lộ thông tin của hơn 41.000 nhân viên Bộ An ninh Nội địa

Một tổ chức phi lợi nhuận chuyên công bố dữ liệu bị rò rỉ có tên DDoSecrets đã đăng tải một kho thông tin về hơn 41.000 nhân viên và nhà thầu thuộc Bộ An ninh Nội địa Mỹ. Những thông tin bị công khai bao gồm họ tên, số điện thoại, địa chỉ email công vụ, chức vụ, đơn vị làm việc và một số thông tin về quyền truy cập các hệ thống nội bộ.

Trong số này có hơn 21.000 nhân viên thuộc Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP), khoảng 10.000 hồ sơ liên quan đến Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE), hơn 6.200 hồ sơ của Cơ quan Di trú và Nhập tịch (USCIS), cùng gần 1.000 hồ sơ liên quan đến cơ quan phụ trách an ninh mạng. Tổng số hồ sơ bị công bố tương đương khoảng một phần bảy lực lượng lao động của Bộ An ninh Nội địa Mỹ.

Đáng chú ý, dữ liệu còn chứa thông tin về một số nhân viên tham gia hoạt động điều tra bí mật và những người được quyền sử dụng các công cụ giám sát. Có ít nhất 39 nhân viên thuộc bộ phận Điều tra An ninh Nội địa có tên trong các nhóm liên quan đến hoạt động bí mật. Hơn 200 tài khoản của lực lượng bảo vệ biên giới cũng có liên hệ với một ứng dụng nhận diện khuôn mặt được sử dụng trong hoạt động thực thi luật nhập cư.

Các nhân viên Tuần tra Biên giới Mỹ bắt giữ một người đàn ông trên vỉa hè vào ngày 10/1/2026. Ảnh: Reuters

Một nhóm tin tặc tự xưng là “Bộ Hòa bình” nhận trách nhiệm thu thập thông tin và chuyển cho tổ chức DDoSecrets công bố. Nhóm này cho biết hành động của họ nhằm phản đối chính sách siết chặt nhập cư của chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Ngày 29/10, Bộ An ninh Nội địa Mỹ đã yêu cầu một công ty cung cấp dịch vụ lưu trữ dữ liệu tại Iceland gỡ bỏ kho thông tin nói trên, với lý do việc công khai danh tính nhân viên có thể khiến họ bị quấy rối, theo dõi hoặc tấn công. Tuy nhiên, công ty này từ chối yêu cầu, cho rằng phần lớn thông tin được đăng tải là thông tin liên lạc phục vụ công việc, không phải địa chỉ nhà riêng hay số điện thoại cá nhân.

Cùng ngày, ông Tom Homan, quan chức phụ trách vấn đề biên giới của Nhà Trắng, lên án vụ việc và cho biết Bộ Tư pháp Mỹ đang tiến hành điều tra. Ông cảnh báo việc công khai danh tính các nhân viên thực thi luật nhập cư có thể đe dọa sự an toàn của họ và gia đình.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh chính sách nhập cư của chính quyền Tổng thống Trump đang gây nhiều tranh cãi. Các chuyên gia an ninh mạng cảnh báo thông tin bị công bố có thể bị lợi dụng để xác định danh tính nhân viên điều tra, giả mạo tài khoản hoặc tìm cách tiếp cận các hệ thống của chính phủ.

Đến nay, giới chức Mỹ chưa xác định được đầy đủ nguồn gốc vụ rò rỉ cũng như mức độ ảnh hưởng đối với các hoạt động của Bộ An ninh Nội địa.