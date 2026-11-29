Ngân sách hoạt động hiện nay của Chính phủ liên bang sẽ hết hạn vào ngày 11/12 tới song Quốc hội Mỹ chỉ còn chưa đầy 2 tuần để thông qua dự luật chi tiêu mới. Trong khi đó những bất đồng liên quan đến chính sách quân sự của Tổng thống Donald Trump tại Trung Đông đang khiến quá trình đàm phán trở nên phức tạp.

Một trong những vấn đề gây tranh cãi là đề nghị của Tổng thống Donald Trump về việc bổ sung 350 tỷ USD ngân sách cho Bộ Quốc phòng. Các nghị sĩ Cộng hòa tại Thượng viện đang thảo luận phương án đưa 69 tỷ USD trong số này vào một dự luật chi tiêu quốc phòng có sự đồng thuận của lưỡng đảng.

Trong khi đó, một số nghị sĩ Dân chủ muốn tận dụng thời hạn thông qua ngân sách để gây sức ép buộc chính quyền Tổng thống Donald Trump chấm dứt các hoạt động quân sự nhằm vào Iran, thay vì chờ đến khi đảng này chính thức nắm quyền kiểm soát cả hai viện Quốc hội vào đầu tháng 1/2027.

Chính phủ Mỹ đối mặt với nguy cơ đóng cửa (Ảnh: Reuters)

Thượng nghị sĩ Tim Kaine, đại diện bang Virginia, cho rằng, Tổng thống Donald Trump cần được Quốc hội cho phép nếu muốn tiếp tục cuộc chiến. Hai Hạ nghị sĩ Dân chủ Yassamin Ansari và Ro Khanna cũng tuyên bố sẽ phản đối bất kỳ dự luật ngân sách nào không có điều khoản cấm sử dụng ngân sách liên bang cho các hoạt động quân sự tiến công nhằm vào Iran.

Tuy nhiên, nội bộ đảng Dân chủ vẫn chưa thống nhất về việc sử dụng ngân sách như một công cụ gây sức ép đối với Nhà Trắng. Một số nghị sĩ lo ngại việc không thông qua dự luật chi tiêu sẽ khiến hàng trăm nghìn nhân viên liên bang phải tạm nghỉ việc hoặc bị chậm trả lương ngay trước dịp lễ cuối năm.

Về phía đảng Cộng hòa, lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện John Thune cảnh báo việc để Chính phủ đóng cửa một lần nữa sẽ gây tổn hại đến lợi ích của người dân Mỹ. Một số nghị sĩ Cộng hòa cũng cho rằng, việc cắt giảm đột ngột ngân sách quân sự có thể ảnh hưởng đến an toàn của binh sĩ Mỹ đang triển khai tại Trung Đông.

Hiện nay, một trong những phương án đang được các nhà lập pháp Mỹ xem xét là thông qua dự luật ngân sách tạm thời, kéo dài hoạt động của Chính phủ liên bang sang đầu năm 2027, đồng thời tiếp tục đàm phán về các khoản chi tiêu quốc phòng.

Nguy cơ đóng cửa chính phủ xuất hiện trong bối cảnh dư luận Mỹ ngày càng phản đối việc kéo dài cuộc chiến với Iran. Theo kết quả thăm dò của Reuters/Ipsos được công bố gần đây, 71% người dân Mỹ muốn Quốc hội khóa mới hành động để chấm dứt cuộc chiến.