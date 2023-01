Mỹ dừng tất cả các chuyến bay nội địa vì sự cố kỹ thuật

Sáng sớm thứ Tư, ngày 11/01 theo giờ địa phương, Cục Hàng không liên bang Mỹ, cơ quan điều hành toàn bộ các hoạt động hàng không dân dụng tại Mỹ, thông báo hoãn toàn bộ các chuyến bay nội địa khi Hệ thống điện văn thông báo hàng không (NOTAM) gặp sự cố. Mặc dù các hoạt động hàng không đã được nối lại vào 9h sáng nhưng đã có ít nhất 5.400 chuyến bay đã phải hủy, hoãn. Cho đến thời điểm hiện nay giới chức Mỹ chưa đưa ra bất kỳ thông tin nào về nguyên nhân sự cố.

Máy bay Mỹ không thể cất cánh. (Ảnh: AP)

Nhà Trắng cho biết, sự việc đã được báo cáo lên Tổng thống và Tổng thống Biden đã yêu cầu Bộ trưởng Giao thông Vận tải Pete Buttigieg báo cáo ngay khi tìm được nguyên nhân sự cố. Thông báo của người phát ngôn Tổng thống cũng cho biết hiện nay chưa có bằng chứng nào về một cuộc tấn công mạng.

Hệ thống điện văn thông báo hàng không là một hệ thống đảm bảo an toàn, gửi cảnh báo cho phi công về các điều kiện có thể ảnh hưởng đến an toàn của chuyến bay. Hệ thống này khác với hệ thống kiểm soát không lưu giữ các máy bay ở khoảng cách an toàn. Tuy nhiên, đây là hệ thống quốc gia nên đã ảnh hưởng đến toàn bộ các chuyến bay nội địa của Mỹ./.