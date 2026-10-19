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Mỹ giải thích việc nới lỏng trừng phạt Nga, bác bỏ cáo buộc giảm hỗ trợ Ukraine

Thứ Hai, 06:04, 19/10/2026
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VOV.VN - Các bộ trưởng Mỹ bảo vệ quyết định tạm nới lỏng một số biện pháp trừng phạt liên quan đến Nga, cho rằng động thái này nhằm thúc đẩy giải pháp hòa bình và giảm áp lực giá nhiên liệu. Washington đồng thời bác bỏ cáo buộc hạn chế hỗ trợ quân sự và tình báo cho Ukraine.

Bộ trưởng Năng lượng và Bộ trưởng Tài chính Mỹ ngày 18/10 đồng loạt lên tiếng bảo vệ quyết định của Tổng thống Donald Trump tạm miễn áp dụng các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga, khẳng định đây là một phần trong nỗ lực thúc đẩy giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột Nga–Ukraine, đồng thời góp phần giảm giá nhiên liệu trong nước. Washington cũng bác bỏ cáo buộc hạn chế hỗ trợ quân sự và tình báo cho Ukraine, trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước xuất hiện những bất đồng mới.

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Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent. Ảnh: Reuters

Phát biểu trên chương trình This Week của ABC News, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cho rằng quyết định nới lỏng trừng phạt Nga không phải là sự nhượng bộ hay hỗ trợ kinh tế cho Moscow, mà là một biện pháp khuyến khích nước này tiến tới thỏa thuận hòa bình. Theo ông Wright, để hưởng lợi từ chính sách mới, Nga phải tăng xuất khẩu dầu diesel, đồng nghĩa với việc giảm lượng nhiên liệu tiêu thụ trong nước, hạn chế nguồn lực phục vụ chiến tranh hoặc khôi phục năng lực lọc dầu đang bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công của Ukraine.

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ lập luận rằng việc khôi phục hoạt động của các nhà máy lọc dầu Nga có thể gắn với một thỏa thuận hòa bình hoặc lệnh ngừng tấn công vào các cơ sở năng lượng. Ông nhấn mạnh Washington cần tìm kiếm những cách tiếp cận mới để thúc đẩy chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 4 năm qua.

Trong khi đó, trả lời phỏng vấn chương trình Meet the Press của NBC News, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent khẳng định Washington không dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt hiện hành đối với Nga, bao gồm những hạn chế nhằm vào hai tập đoàn năng lượng lớn Rosneft và Lukoil. Theo ông, chính quyền Tổng thống Trump chỉ tạm nới lỏng lệnh cấm nhập khẩu dầu diesel từ Nga trong thời gian đánh giá kéo dài 60 ngày.

Trước đó, Tổng thống Trump đã ký sắc lệnh ngày 16/10, tạm miễn áp dụng các biện pháp trừng phạt và thuế quan mới đối với Nga, sau khi Washington công bố thỏa thuận nhập khẩu hàng triệu tấn dầu diesel từ nước này. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh giá nhiên liệu tại Mỹ tăng mạnh, với giá dầu diesel trung bình vượt 6 USD/gallon, gây sức ép lên người tiêu dùng và nền kinh tế trước cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ.

Tuy nhiên, động thái của Washington đã vấp phải sự phản đối từ một số nghị sĩ thuộc cả hai đảng tại Quốc hội Mỹ cũng như chính quyền Ukraine. Tổng thống Volodymyr Zelensky cho rằng việc nới lỏng trừng phạt chủ yếu mang lại lợi ích cho Nga và có nguy cơ làm suy yếu sức ép kinh tế đối với Moscow.

Đáng chú ý, khi được hỏi liệu Ukraine có phải là đồng minh của Mỹ hay không, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent không đưa ra câu trả lời trực tiếp. Tuy nhiên, ông bác bỏ quan điểm cho rằng Washington đang đứng về phía Nga, đồng thời nhấn mạnh Mỹ vẫn hỗ trợ Ukraine thông qua ba hình thức chủ yếu: cung cấp thông tin tình báo, hỗ trợ hệ thống liên lạc vệ tinh Starlink và cho phép các nước thành viên NATO mua vũ khí của Mỹ để chuyển giao cho Ukraine.

Ông Bessent cũng bác bỏ cáo buộc của Tổng thống Zelensky rằng chính quyền Mỹ đứng sau việc hạn chế tốc độ hoạt động của hệ thống Starlink, gây ảnh hưởng đến năng lực tác chiến của quân đội Ukraine. Theo Bộ trưởng Tài chính Mỹ, Tổng thống Trump và Ngoại trưởng Marco Rubio đã khẳng định không có thành viên nào trong chính quyền ra lệnh hạn chế dịch vụ này, mặc dù nguyên nhân kỹ thuật dẫn đến tình trạng gián đoạn vẫn chưa được làm rõ.

Quang Trung/VOV-Washington
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