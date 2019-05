Bộ Thương mại Mỹ sẽ cho phép Huawei Technologies Co Ltd mua hàng hóa do Mỹ sản xuất để duy trì các mạng hiện có và cung cấp cập nhật phần mềm cho các thiết bị cầm tay Huawei hiện có, theo Reuters. Công ty vẫn bị cấm mua các bộ phận và linh kiện của Mỹ để sản xuất các sản phẩm mới mà không có giấy phép.

Mỹ giảm bớt một số lệnh cấm để Huawei duy trì hoạt động. Ảnh: Reuters

Động thái có hiệu lực trong 90 ngày, cho thấy, những thay đổi đối với chuỗi cung ứng của Huawei có thể gây hậu quả sâu rộng và bất ngờ ngay lập tức.

"Có vẻ như ý định ở đây là hạn chế các tác động ngoài ý muốn đối với các bên thứ ba sử dụng các thiết bị hoặc hệ thống của Huawei", Kevin Wolf, luật sư tại Washington, cựu quan chức của Bộ Thương mại cho biết. "Có vẻ như họ đang cố gắng ngăn chặn sự cố mất mạng".

Huawei không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của Reuters.

Hôm 16/5, Bộ Thương mại Mỹ thêm Huawei và 68 chi nhánh vào "danh sách đen" xuất khẩu khiến công ty Trung Quốc gần như không thể mua hàng hóa sản xuất tại Mỹ. "Danh sách đen" xác định các công ty được cho là có liên quan đến các hoạt động có thể ảnh hưởng tới an ninh quốc gia hoặc chính sách đối ngoại của Mỹ.

Bộ Thương mại Mỹ đang xem xét các quyết định tạm thời, để dành thời gian cho các công ty và những người có thiết bị Huawei duy trì sự ổn định của mạng và thiết bị liên lạc của họ, Reuters dẫn lời một phát ngôn viên của chính phủ cho biết.

Giấy phép chung tạm thời, có hiệu lực cho đến ngày 19/8, cho phép Huawei mua hàng hóa để duy trì thiết bị cho mạng hiện tại và cung cấp cập nhật phần mềm cho thiết bị cầm tay Huawei hiện có.

Cũng theo Reuters, Google Inc đình chỉ hoạt động kinh doanh với Huawei với phần cứng, phần mềm và dịch vụ kỹ thuật, trừ những dịch vụ công khai thông qua cấp phép nguồn mở./.