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Mỹ giảm nhân viên ngoại giao ở Saudi Arabia, mở khả năng tấn công Iran sau bầu cử

Thứ Năm, 16:29, 22/10/2026
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VOV.VN - Mỹ ra lệnh cho các nhân viên chính phủ không thuộc diện thiết yếu và gia đình của họ rời khỏi Saudi Arabia, làm dấy lên khả năng một đợt tấn công mới nhằm vào Iran sau cuộc bầu cử giữa kỳ.

 

Động thái của Mỹ cũng đặt trong bối cảnh các cuộc tấn công của lực lượng Houthi vào vương quốc Hồi giáo này leo thang. 

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Mỹ vẫn đang duy trì 3 nhóm tác chiến tàu sân bay tại Trung Đông, chuẩn bị cho khả năng tấn công trở lại Iran sau bầu cử giữa nhiệm kỳ (Ảnh: CENTCOM)

Truyền thông quốc tế những ngày qua liên tục đề cập việc quân đội Mỹ và Israel đã vạch ra các kế hoạch cụ thể cho các cuộc tấn công mới vào Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng tới. Theo tờ New York Times, việc lập kế hoạch cho một chiến dịch “ngắn nhưng dữ dội” đang được tiến hành. Những diễn biến này cho thấy khả năng cuộc chiến kéo dài gần 8 tháng sẽ tiếp tục, trong khi các nhà đàm phán Mỹ và Iran tiếp tục đàm phán về chương trình hạt nhân của Tehran và eo biển Hormuz.

Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott trong một bài đăng trên X cho biết lệnh này chỉ áp dụng cho nhân viên ngoại giao Mỹ tại Saudi Arabia, viện dẫn các cuộc tấn công ngày càng gia tăng của lực lượng Houthi liên kết với Iran vào các mục tiêu dân sự. Trong khi đó, Reuters đưa tin Washington cũng có kế hoạch rút các thành viên gia đình khỏi các phái bộ khác trong khu vực.

Diễn biến mới đặt trong bối cảnh an ninh tại Vùng Vịnh ngày càng phức tạp. Ngày 21/10, một cuộc tấn công vào Sân bay Quốc tế King Fahd ở thành phố Dammam, phía Đông Saudi Arabia đã khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và 8 người bị thương. 2 người khác thiệt mạng trong một vụ tấn công UAV vào mỏ dầu Shaybah của Saudi Aramco.

Trong những ngày gần đây, quân đội Mỹ và Israel đã tăng cường các cuộc tập trận, bao gồm cả việc điều máy bay bay qua Iraq để thực hành các cuộc diễn tập tấn công. Theo New York Times, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đã gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong một chuyến thăm bất ngờ tới Israel tuần này để thảo luận về các cuộc tấn công mới tiềm năng. Các cuộc tấn công quân sự mới có thể sẽ nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng, các cơ sở hạt nhân và kho vũ khí tên lửa và UAV của Iran.

Đáp lại các động thái của Mỹ, Iran đã tuyên bố sẽ mở rộng các cuộc tấn công của họ để nhắm mục tiêu vào các trung tâm dữ liệu và cáp internet dưới biển, đồng thời từ chối nhượng bộ về chương trình hạt nhân.

Phan Tùng/VOV.VN (Tổng hợp)
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