Mỹ hoan nghênh thỏa thuận an ninh giữa Israel và Palestine

Trong một tuyên bố, Cố vấn an ninh Nhà Trắng Jake Sullivan nêu rõ, cuộc họp vừa diễn ra giữa Israel và Palestine ở Jordan chỉ mới là điểm bắt đầu. Vẫn còn nhiều việc phải làm giữa hai bên trong những tuần tới nhằm xây dựng một tương lai ổn định và thịnh vượng cho cả hai bên. Tuy nhiên, việc 2 bên đạt được 1 số thỏa thuận về an ninh là bước đi quan tọng nhằm giảm căng thẳng và tránh bạo lực tiếp tục leo thang.

Cờ Israel (trái) và Palestine. Ảnh: Washington Institute.

Trước đó, sau cuộc diễn ra họp tại thành phố Aqaba của Jordan do Quốc vương Abdullah II chủ trì, với mục tiêu nối lại hoạt động hợp tác an ninh và kiềm chế căng thẳng sau loạt vụ đụng độ chết người giữa hai bên thời gian vừa qua, giới chức Israel và Palestine đã k‎ý một loạt thỏa thuận, trong đó có thỏa thuận thành lập một ủy ban an ninh chung để nghiên cứu đổi mới cơ chế hợp tác an ninh giữa hai bên thời gian tới.

Các bên cũng đồng ý tổ chức một cuộc họp khác do Ai Cập bảo trợ ngay trước khi diễn ra tháng Ramadan nhằm thúc đẩy tiến độ hợp tác về an ninh.

Bất chấp yêu cầu từ phía Palestine, các quan chức Israel tham dự hội nghị đã không rút lại quyết định công nhận 9 tiền đồn định cư và kế hoạch xây thêm 9.500 đơn vị nhà ở tại Bờ Tây. Tuy nhiên phía Israel cũng tạm ngừng phê chuẩn xây dựng các khu định cư mới trong giai đoạn từ 4-6 tháng tới.

Bộ Ngoại giao Jordan tối cùng ngày đã ra thông cáo cho biết các đại diện của Israel và Palestine đã nhất trí hợp tác hướng tới một nền hòa bình thực sự và bền vững cũng như khẳng định sự cần thiết phải cam kết giảm leo thang trên thực địa. Hai bên cũng đồng ý giữ nguyên hiện trạng tại Đền thờ Al Aqsa, phía Israel gọi là Núi Đền và cùng nhau thúc đẩy các biện pháp xây dựng lòng tin lẫn nhau./.