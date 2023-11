Mỹ hoan nghênh thỏa thuận trao trả tự do cho các con tin ở Gaza

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết thỏa thuận trên là kết quả của các nỗ lực ngoại giao không ngừng của bộ Ngoại giao và chính phủ Mỹ cùng với sự phối hợp của Ai Cập và Qatar. Ngoại trưởng Blinken cũng cảm ơn chính phủ Israel đã ủng hộ ngừng bắn nhân đạo nhằm tạo điều kiện cho việc di chuyển các con tin một cách an toàn và viện trợ nhân đạo bổ sung tới người dân Palestine ở Gaza. Ngoại trưởng Blinken nhấn mạnh ưu tiên của Mỹ là sự an toàn và an ninh của các công dân Mỹ ở nước ngoài và Washington sẽ tiếp tục nỗ lực nhằm đảm bảo mọi con tin sẽ được thả và sớm đoàn tụ với gia đình họ.

Người dân Palestine đi bộ giữa những tòa nhà đổ nát sau cuộc không kích của Israel. Ảnh: Reuters

Trước đó, Chính phủ Israel đã bỏ phiếu ủng hộ thỏa thuận cho phép 4 ngày ngừng giao tranh, với điều kiện phong trào Hamas thả 50 con tin là dân thường Israel. Trong khi đó, theo báo chí Israel, nước này cũng phóng thích 150 tù nhân người Palestine theo thỏa thuận.