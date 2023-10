Mỹ hối thúc công dân rời Lebanon

Trong thông báo của Cục Lãnh sự thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ, những công dân Mỹ muốn rời khỏi Lebanon cần phải di chuyển ngay do tình hình an ninh khó đoán định. Thông báo cũng cho biết hiện vẫn có các chuyến bay thương mại nhưng khả năng vận chuyển đã bị giảm. Trong khi đó, Đại sứ quán Mỹ ở Beirut khuyến cáo công dân Mỹ không tới Lebanon và những ai muốn ở lại Lebanon thì cần có kế hoạch cho các tình huống khẩn cấp.

Hình ảnh nhìn từ trên cao trụ sở mới của Đại sứ quán Mỹ tại Beirut đang được xây dựng. Ảnh: Đại sứ quán Mỹ tại Lebanon

Trước đó cùng ngày Bộ Ngoại giao Mỹ cũng khuyến cáo công dân nước này không tới Iraq sau các vụ tấn công nhắm vào binh sỹ và các nhân viên chính phủ Mỹ trong khu vực. Người dân Mỹ được khuyến cáo không tới Iraq với các lý do khủng bố, bắt cóc, xung đột vũ trang, bạo loạn dân sự và phái đoàn của Mỹ ở Iraq không có đủ năng lực để hỗ trợ các công dân Mỹ. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, các nhân viên chính phủ Mỹ ở thủ đô Baghdad cũng được hướng dẫn không sử dụng Sân bay Quốc tế Baghdad do lo ngại về an ninh.

Mỹ đã tăng cường sự hiện diện của hải quân nước này ở Trung Đông trong thời gian qua bao gồm hai nhóm tác chiến tàu sân bay, các tàu hộ tống và khoảng 2.000 lính thủy đánh bộ. Mỹ cũng sẽ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) cũng như các tiểu đoàn tên lửa Patriot tới các địa điểm trong khu vực nhằm tăng cường bảo vệ các lực lượng Mỹ ở Trung Đông.