Mỹ hối thúc Trung Quốc can thiệp giúp mở cửa eo biển Hormuz

Thứ Hai, 09:44, 16/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Trung Quốc - quốc gia nhập khẩu phần lớn dầu qua eo biển Hormuz - cần tham gia bảo vệ tuyến hàng hải này, đồng thời để ngỏ khả năng trì hoãn chuyến thăm Bắc Kinh dự kiến vào cuối tháng.

“Tôi nghĩ Trung Quốc cũng nên giúp đỡ, bởi nước này nhập tới 90% lượng dầu mỏ từ tuyến đường đó”, ông Trump cho biết trong cuộc trả lời phỏng vấn Financial Times ngày 15/3, đề cập eo biển Hormuz.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết ông muốn biết lập trường của Trung Quốc trước chuyến thăm Bắc Kinh dự kiến vào cuối tháng này. “Chúng tôi có thể trì hoãn chuyến thăm”, ông Trump nói thêm.

my hoi thuc trung quoc can thiep giup mo cua eo bien hormuz hinh anh 1
Tổng thống Trump. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lịch Trương đã kết thúc ngày đàm phán đầu tiên trong khuôn khổ cuộc gặp kéo dài 2 ngày tại Paris, Pháp hôm 15/3. Cuộc đối thoại nhằm tháo gỡ các vướng mắc trong thỏa thuận đình chiến thương mại giữa hai nước và chuẩn bị cho chuyến thăm Bắc Kinh của ông Trump để gặp Chủ tịch Tập Cận Bình, dự kiến diễn ra vào cuối tháng này.

Tổng thống Mỹ cho rằng các quốc gia hưởng lợi từ tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz cần đóng góp vào việc bảo đảm an ninh khu vực. “Điều hợp lý là những nước được hưởng lợi từ tuyến đường này phải giúp đảm bảo rằng không có điều gì xấu xảy ra ở đó”, ông nói.

Cuối tuần qua, ông Trump kêu gọi các nước liên quan triển khai tàu chiến để bảo đảm tuyến đường thủy chiến lược này tiếp tục thông suốt cho hoạt động vận chuyển. Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh lực lượng Iran tiếp tục các cuộc tấn công sau khi Mỹ và Israel tiến hành các đợt không kích Iran. Tổng thống Mỹ cho biết ông hy vọng các nước như Trung Quốc, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc và Anh sẽ điều tàu tới khu vực.

Eo biển Hormuz trên thực tế đã đóng cửa sau khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công Iran hơn hai tuần trước. Eo biển Hormuz - nằm giữa Iran và Oman - là tuyến hàng hải chiến lược, nơi khoảng 1/5 lượng dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng của thế giới thường đi qua.

Ông Trump cũng cảnh báo Washington có thể tiến hành thêm các cuộc tấn công nhằm vào đảo Kharg - trung tâm xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất của Iran - và cho biết lực lượng Mỹ có thể nhắm vào cơ sở hạ tầng dầu khí của nước này trong trường hợp cần thiết. Hiện Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Trung Quốc chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức về tuyên bố của ông Trump.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
Tag: Mỹ Trung Quốc eo biển Hormuz Iran Mỹ cảnh báo Iran chiến sự Mỹ Iran xung đột Mỹ Iran tuyến đường hàng hải Iran đóng cửa Hormuz
Nga tung nước cờ chiến lược khi chiến sự Trung Đông leo thang

VOV.VN - Cuộc xung đột leo thang tại Trung Đông đang tạo ra những biến động lớn về địa chính trị và năng lượng toàn cầu. Một số nhà phân tích cho rằng Nga có thể đang tính toán chiến lược mới nhằm tận dụng tình hình để củng cố lợi thế trong cuộc chiến tại Ukraine và gia tăng nguồn thu từ dầu mỏ.

VOV.VN - Cuộc xung đột leo thang tại Trung Đông đang tạo ra những biến động lớn về địa chính trị và năng lượng toàn cầu. Một số nhà phân tích cho rằng Nga có thể đang tính toán chiến lược mới nhằm tận dụng tình hình để củng cố lợi thế trong cuộc chiến tại Ukraine và gia tăng nguồn thu từ dầu mỏ.

Iran khóa “van dầu” Hormuz: Đòn phản công làm đảo lộn tính toán của Mỹ

VOV.VN - Trong gần hai tuần qua, Mỹ và Israel đã tiến hành các hoạt động quân sự nhằm vào Iran. Ban đầu, Washington cho đây là một chiến dịch có thể nhanh chóng làm thay đổi cán cân chiến lược và đẩy Tehran vào thế bất lợi. Tuy nhiên, diễn biến thực tế cho thấy tình hình phức tạp hơn nhiều so với những dự tính của nước

VOV.VN - Trong gần hai tuần qua, Mỹ và Israel đã tiến hành các hoạt động quân sự nhằm vào Iran. Ban đầu, Washington cho đây là một chiến dịch có thể nhanh chóng làm thay đổi cán cân chiến lược và đẩy Tehran vào thế bất lợi. Tuy nhiên, diễn biến thực tế cho thấy tình hình phức tạp hơn nhiều so với những dự tính của nước

Chiến sự Trung Đông “ngốn” kho Patriot của Mỹ, Ukraine lo mất lá chắn phòng không

VOV.VN - Cuộc chiến với Iran đang khiến Mỹ tiêu tốn lượng lớn đạn dược phòng không đắt tiền – loại vũ khí mà Ukraine rất cần. Điều này có nguy cơ ảnh hưởng đến các đợt cung cấp vũ khí trong tương lai và làm suy giảm khả năng của Kiev trong việc đối phó với các cuộc tấn công tên lửa đạn đạo của Nga.

VOV.VN - Cuộc chiến với Iran đang khiến Mỹ tiêu tốn lượng lớn đạn dược phòng không đắt tiền – loại vũ khí mà Ukraine rất cần. Điều này có nguy cơ ảnh hưởng đến các đợt cung cấp vũ khí trong tương lai và làm suy giảm khả năng của Kiev trong việc đối phó với các cuộc tấn công tên lửa đạn đạo của Nga.

