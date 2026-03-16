Mỹ hối thúc Trung Quốc can thiệp giúp mở cửa eo biển Hormuz

“Tôi nghĩ Trung Quốc cũng nên giúp đỡ, bởi nước này nhập tới 90% lượng dầu mỏ từ tuyến đường đó”, ông Trump cho biết trong cuộc trả lời phỏng vấn Financial Times ngày 15/3, đề cập eo biển Hormuz.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết ông muốn biết lập trường của Trung Quốc trước chuyến thăm Bắc Kinh dự kiến vào cuối tháng này. “Chúng tôi có thể trì hoãn chuyến thăm”, ông Trump nói thêm.

Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lịch Trương đã kết thúc ngày đàm phán đầu tiên trong khuôn khổ cuộc gặp kéo dài 2 ngày tại Paris, Pháp hôm 15/3. Cuộc đối thoại nhằm tháo gỡ các vướng mắc trong thỏa thuận đình chiến thương mại giữa hai nước và chuẩn bị cho chuyến thăm Bắc Kinh của ông Trump để gặp Chủ tịch Tập Cận Bình, dự kiến diễn ra vào cuối tháng này.

Tổng thống Mỹ cho rằng các quốc gia hưởng lợi từ tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz cần đóng góp vào việc bảo đảm an ninh khu vực. “Điều hợp lý là những nước được hưởng lợi từ tuyến đường này phải giúp đảm bảo rằng không có điều gì xấu xảy ra ở đó”, ông nói.

Cuối tuần qua, ông Trump kêu gọi các nước liên quan triển khai tàu chiến để bảo đảm tuyến đường thủy chiến lược này tiếp tục thông suốt cho hoạt động vận chuyển. Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh lực lượng Iran tiếp tục các cuộc tấn công sau khi Mỹ và Israel tiến hành các đợt không kích Iran. Tổng thống Mỹ cho biết ông hy vọng các nước như Trung Quốc, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc và Anh sẽ điều tàu tới khu vực.

Eo biển Hormuz trên thực tế đã đóng cửa sau khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công Iran hơn hai tuần trước. Eo biển Hormuz - nằm giữa Iran và Oman - là tuyến hàng hải chiến lược, nơi khoảng 1/5 lượng dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng của thế giới thường đi qua.

Ông Trump cũng cảnh báo Washington có thể tiến hành thêm các cuộc tấn công nhằm vào đảo Kharg - trung tâm xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất của Iran - và cho biết lực lượng Mỹ có thể nhắm vào cơ sở hạ tầng dầu khí của nước này trong trường hợp cần thiết. Hiện Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Trung Quốc chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức về tuyên bố của ông Trump.