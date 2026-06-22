Mỹ - Iran đàm phán giữa bối cảnh ông Trump đe doạ nối lại tấn công

Tuy nhiên, triển vọng đối thoại bị phủ bóng bởi việc Iran tuyên bố đóng cửa trở lại eo biển Hormuz và những bất đồng liên quan đến tình hình Lebanon.

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Iran đã diễn ra tại khu nghỉ dưỡng Buergenstock của Thụy Sĩ dưới sự trung gian của Qatar, một tuần sau khi hai bên ký bản ghi nhớ mở đường cho tiến trình đàm phán kéo dài 60 ngày về chương trình hạt nhân của Iran, đổi lấy việc từng bước nới lỏng các biện pháp trừng phạt. Tuy nhiên, triển vọng đối thoại nhanh chóng bị phủ bóng bởi những căng thẳng mới tại Lebanon và quyết định của Tehran tái áp đặt việc đóng cửa eo biển Hormuz.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Trên mạng xã hội ngày 21/6, Tổng thống Trump tuyên bố Iran phải ngay lập tức chấm dứt sự hậu thuẫn đối với các lực lượng tại Lebanon, nếu không Mỹ sẽ tung ra các đòn tấn công mạnh hơn cả chiến dịch quân sự đã tiến hành trước đó. Đây được xem là lời cảnh báo cứng rắn nhất của ông Trump kể từ khi hai bên đạt được thỏa thuận ngừng bắn tạm thời cách đây một tuần.

Trong khi đó, Phó Tổng thống JD Vance có giọng điệu mềm mỏng hơn. Phát biểu trước báo giới bên lề cuộc gặp, ông cho rằng tiến trình chấm dứt giao tranh tại Lebanon vẫn đang có những tín hiệu tích cực dù tình hình còn phức tạp. Ông bày tỏ hy vọng các cuộc đối thoại sẽ giúp đạt được tiến triển không chỉ về hồ sơ hạt nhân Iran mà còn về việc giảm leo thang tại Lebanon.

Còn Tehran tuyên bố sẽ chưa bước vào giai đoạn đàm phán tiếp theo liên quan đến chương trình hạt nhân cho đến khi xung đột tại Lebanon chấm dứt và Iran nhận được các lợi ích kinh tế đã được cam kết, bao gồm nới lỏng trừng phạt và giải phóng một phần tài sản bị phong tỏa.

Việc Iran tái áp đặt hạn chế đi lại qua eo biển Hormuz cũng làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu. Dữ liệu vận tải biển cho thấy lưu lượng tàu chở dầu qua khu vực này đã giảm mạnh ngay sau thông báo của Tehran. Hãng thông tấn Fars dẫn một nguồn tin quân sự cho biết sẽ không cấp thêm giấy phép lưu thông qua eo biển cho đến khi có thông báo mới.

Bản ghi nhớ đạt được tuần trước dự kiến mở đường cho 60 ngày đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran, đổi lại là việc từng bước dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt quốc tế. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian bày tỏ lạc quan rằng tiến trình đối thoại với Mỹ có thể tạo nền tảng cho tăng trưởng kinh tế và giúp Tehran tiếp cận trở lại một số nguồn tài chính.

Tại Lebanon, bất chấp lệnh ngừng bắn mới được công bố hôm 20/6, tình hình vẫn chưa hoàn toàn ổn định. Giới chức Lebanon cho biết ít nhất 20 người thiệt mạng trong các cuộc không kích hôm 20/6. Quân đội Lebanon cũng đang tiếp tục xử lý nhiều bom chưa nổ tại miền Nam nước này.