Mỹ kêu gọi cải tổ Liên Hợp Quốc, gửi cảnh báo tới ICC

Phát biểu với báo chí tại Paris, Pháp bên lề Hội nghị Ngoại trưởng G7, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết, Mỹ đang theo dõi chặt chẽ quá trình lựa chọn Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc tiếp theo. Washington hiện đánh giá có hai đến ba ứng viên đủ năng lực, nhưng không có ứng viên nào được xác định là đại diện riêng của Mỹ.

Theo ông Rubio, điều Washington quan tâm nhất là người được lựa chọn phải thực sự cam kết cải tổ Liên Hợp Quốc. Ngoại trưởng Mỹ cho rằng, đang có động lực đáng kể để thúc đẩy cải cách tổ chức này và đây là yếu tố quan trọng đối với tương lai của Liên Hợp Quốc.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh: Reuters

Ông Rubio nhận định, hệ thống Liên Hợp Quốc hiện có quá nhiều bộ phận, chi phí lớn và đã mở rộng hoạt động sang những lĩnh vực nằm ngoài nhiệm vụ ban đầu. Đặc biệt, ông cho rằng Liên Hợp Quốc không còn giữ vai trò trung tâm trong các cuộc khủng hoảng lớn trên thế giới và đã không đóng vai trò đáng kể trong việc giải quyết những cuộc khủng hoảng quốc tế quan trọng suốt một thời gian dài.

Ngoại trưởng Mỹ cho biết, đã trao đổi vấn đề lựa chọn Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, đồng thời bày tỏ hy vọng Pháp chia sẻ quan điểm của Washington về sự cần thiết phải cải tổ tổ chức này.

Liên quan đến Tòa án Hình sự Quốc tế, Ngoại trưởng Rubio cho biết, Mỹ phản đối việc ICC tuyên bố có quyền tài phán đối với công dân của những quốc gia không tham gia Quy chế Rome.

Theo ông Rubio, Washington đã tìm cách thuyết phục ICC cải cách trong khoảng một năm rưỡi qua nhưng không đạt được kết quả. Vì vậy, Mỹ sẽ phải xem xét một cách tiếp cận khác. Tuy nhiên, ông từ chối tiết lộ những biện pháp cụ thể mà Mỹ có thể thực hiện.