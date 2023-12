Mỹ khẳng định sự ủng hộ với Israel, cảnh báo về làn sóng bài Do Thái

Phát biểu tại Nhà trắng trong dịp Lễ hội Ánh sáng Do Thái (Lễ hội Hanukkah), Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết: “Sự gia tăng của chủ nghĩa bài Do Thái tại Mỹ và toàn cầu thật đáng sợ. Chúng tôi kêu gọi tất cả người dân Mỹ và nhấn mạnh rằng không có chỗ cho sự thù hận tại Mỹ, với cả người Do Thái, Hồi giáo hay bất kỳ người nào khác”.

Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định, vì sự an toàn của người Do Thái và an ninh của Israel, Mỹ sẽ tiếp tục cung cấp hỗ trợ quân sự cho Israel cho đến khi lực lượng Hamas bị tiêu diệt.

Tổng thống Joe Biden khẳng định sự ủng hộ với Israel, đồng thời cảnh báo làn sóng bài Do Thái đang gia tăng. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, Mỹ cũng cảnh báo việc này cần tiến hành một cách thận trọng để bảo vệ dân thường Palestine tại dải Gaza: “Chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy vai trò dẫn dắt trong hoạt động cứu trợ nhân đạo đối với dân thường Palestine. Qua đó, khẳng định với những người bạn Israel về tầm quan trọng phải bảo vệ dân thường. Tôi cũng muốn nhấn mạnh rằng, Hamas đã tra tấn phụ nữ và trẻ em Israel. Chúng ta cùng phải lên án những hành động tàn bạo đó”.

Thời gian qua, Mỹ nhiều lần nhấn mạnh vẫn còn một khoảng cách giữa “mong muốn bảo vệ dân thường” của Israel và tình hình trên thực địa tại dải Gaza và kêu gọi Israel cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa để bảo vệ dân thường và hỗ trợ tối đa cho hoạt động cứu trợ nhân đạo.