Mỹ khẳng định vụ nhà báo Khashoggi làm xói mòn ổn định Trung Đông

Mỹ một lần nữa bày tỏ quan ngại về vụ nhà báo Saudi Arabia Jamal Khashoggi bị sát hại tại Lãnh sự quán nước này ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, cho rằng vụ việc này đã làm xói mòn ổn định tại khu vực Trung Đông.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis tại Hội nghị An ninh Đối thoại Manama. Ảnh: Reuters

Phát biểu tại Hội nghị An ninh Đối thoại Manama thường niên diễn ra ở thủ đô Manama, Bahrain, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis nêu rõ: “Với sự quan tâm chung của các nước đối với nền hòa bình và sự tôn trọng đối với quyền con người, cái chết của nhà báo Khashoggi tại một cơ sở ngoại giao đã khiến cộng đồng quốc tế rất quan ngại. Như Ngoại trưởng Mike Pompeo đã tuyên bố, Mỹ sẽ không chấp nhận một hành động tàn nhẫn như vậy. Việc bất kỳ quốc gia nào không tuân thủ các quy tắc quốc tế và pháp quyền đều gây xói mòn sự ổn định khu vực vào đúng thời điểm mà sự ổn định là điều cần thiết nhất”.

Người đứng đầu Lầu Năm Góc khẳng định, Mỹ sẽ không khoan dung trước hành động “tàn nhẫn” nhằm vào nhà báo Khashoggi và Mỹ sẽ tiến hành các biện pháp bổ sung để trừng trị những đối tượng có trách nhiệm trong vụ việc. Trước đó, Mỹ đã có phản ứng cứng rắn khi hủy thị thực của khoảng 20 quan chức Saudi Arabia có liên quan đến vụ nhà báo Khashoggi.

Mặc dù đưa ra một số bình luận cứng rắn về vụ sát hại nhà báo Khashoggi, song Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis vẫn khẳng định vụ việc này sẽ không khiến mối quan hệ giữa Mỹ và Saudi Arabia xấu đi.

PC_Article_Middle

Cũng tại Hội nghị An ninh Đối thoại Manama, Ngoại trưởng Saudi Arabia Adel al-Jubeir khẳng định, chính quyền nước này sẽ truy tố các nghi can trong vụ sát hại nhà báo Khashoggi. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi Saudi Arabia dẫn độ 18 nghi can bị cho là có liên trong việc trên.

Theo ông Adel al-Jubeir, các cá nhân có liên quan bị bắt giữ tại Saudi Arabia là công dân nước này và cuộc điều tra diễn ra tại Saudi Arabia, do vậy những đối tượng này sẽ bị truy tố tại Saudi Arabia. Ngoại trưởng Adel al-Jubeir nhấn mạnh, sự thật sẽ sớm được phanh phui và những kẻ chịu trách nhiệm sẽ bị trừng trị. Ông khẳng định, Saudi Arabia sẽ thực hiện các cơ chế nhằm đảm bảo không để vụ việc tương tự tái diễn.

Sau nhiều tuần bác bỏ, hôm 19/10, Saudi Arabia đã thừa nhận ông Khashoggi, công dân Saudi Arabia và là nhà báo làm việc cho tờ Bưu điện Washington (The Washington Post) của Mỹ đã chết trong một vụ ẩu đả bên trong Lãnh sự quán nước này ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ./.

Vụ sát hại nhà báo Khashoggi sẽ gây cơn địa chấn chính trị Trung Đông? VOV.VN - Hình ảnh của Saudi Arabia trên toàn cầu có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau vụ mất tích bí ẩn của nhà báo Jamal Khashoggi. Tìm thấy thi thể nhà báo Khashoggi trong Lãnh sự quán Saudi Arabia? VOV.VN-Truyền thông Arab cung cấp hình ảnh được cho là thi thể của nhà báo Khashoggi được tìm thấy trong Lãnh sự quán, song những hình ảnh chưa được kiểm chứng.