Quân đội Mỹ đồn trú gần Deir ez-Zor đã hỗ trợ đồng minh người Kurd ở Syria khôi phục chiến dịch mới nhằm vào tàn dư của Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở miền Đông Syria, bất chấp chính quyền Trump đã tuyên bố chiến thắng trước nhóm khủng bố này.

Mỹ khôi phục chiến dịch chống IS ở Syria. Ảnh: AP

Dù hiện tại Mỹ chỉ duy trì một nhóm binh sỹ ở lại Syria để bảo vệ các giếng dầu ở miền Đông, nhưng điều đó không có nghĩa là họ sẽ “ngồi không”. Liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu chống IS đã tuyên bố chiến dịch dọn sạch mới nhằm vào IS, phối hợp với các lực lượng ở Syria.



Theo Military.com, Tư lệnh liên minh quốc tế chống IS, Tướng Không quân Mỹ Eric Hill trong một buổi họp báo ngày 23/11 cho biết, trước đó một ngày, các lực lượng liên minh đã thu được “một lượng đáng kể” các vũ khí nhỏ, các loại đạn dược, thuốc nổ tự chế, và bắt giữ hơn 10 tay súng IS.

“Chừng nào IS còn là mối đe dọa, chúng tôi vẫn phải cẩn trọng để ngăn chặn chúng, vì lợi ích của khu vực cũng như chính đất nước chúng tôi”, ông Hill nói hôm 23/11.

Sau khi Mỹ tuyên bố rút quân, khoảng 500 binh sỹ vẫn ở lại Syria.

Bất chấp tuyên bố rút khỏi biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ đầu tháng 19, bật đèn xanh cho chiến dịch của Thổ Nhĩ Kỳ đẩy người Kurd khỏi khu vực, Người đứng đầu Bộ tư lệnh trung tâm Mỹ Kenneth F. McKenzie nói rằng, mối quan hệ giữa lực lượng Mỹ và người Kurd vẫn “rất tốt đẹp”.

Báo cáo công bố đầu tháng này của Cơ quan tình báo Quốc phòng Mỹ cho biết, IS đã lợi dụng chiến dịch của Thổ Nhĩ Kỳ và việc rút quân của Mỹ để khôi phục khả năng cũng như nguồn lực bên trong Syria, đồng thời đẩy mạnh khả năng lên kế hoạch tấn công từ nước ngoài.

“Về lâu dài, IS có thể tìm cách kiểm soát một số khu vực đông dân ở Syria và mở rộng ‘dấu chân’ trên toàn cầu”, báo cáo nhấn mạnh. Bên cạnh đó, cái chết của thủ lĩnh Abu Bakr al-Baghdadi trong chiến dịch không kích của Mỹ cũng sẽ không tác động nhiều tới khả năng hồi sinh của tổ chức khủng bố này./.