Mỹ không chấp nhận hành động làm thay đổi hiện trạng ở Jerusalem

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karen Jean-Pierre cho biết, Mỹ kiên quyết ủng hộ việc duy trì hiện trạng và tôn trọng các địa điểm linh thiêng ở Jerusalem, đồng thời bất kỳ bước đi đơn phương nào gây nguy hiểm cho hiện trạng là không thể chấp nhận được.

Bộ trưởng Bộ An ninh Israel, Itamar Ben Gvir thực hiện chuyến thăm gây nhiều tranh cãi tới khu phức hợp của đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa. Ảnh: Skynewsarabia

Về phần mình, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cũng bày tỏ sự lo ngại sau động thái của Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Itamar Ben Gvir, đồng thời cho rằng chuyến thăm của ông này có thể dẫn đến căng thẳng leo thang và kích động bạo lực.

Ngày 3/1, Bộ trưởng Bộ An ninh Quốc gia Israel, Itamar Ben Gvir, đã tới thăm khu phức hợp của đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa mà Israel gọi là Núi Đền ở Jeruslem - thánh địa thiêng liêng đối với cả người Do Thái và người Hồi giáo, trong bối cảnh an ninh được siết chặt. Nhiều quốc gia trên thế giới, đặc biệt là các nước Arab và Hồi giáo đã lên án động thái này và kêu gọi không thay đổi hiện trạng tại Nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa./.