中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Mỹ không trang bị vũ khí cho phe đối lập người Kurd ở Iraq

Thứ Bảy, 07:13, 28/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Một quan chức cấp cao người Kurd ở Iraq mới đây cho biết, Mỹ không trang bị vũ khí cho các nhóm đối lập người Kurd gốc Iran đang sống lưu vong tại khu tự trị người Kurd ở Iraq.

Phó Thủ tướng khu tự trị người Kurd ở Iraq, ông Qubad Talabani hôm 26/3 cho biết, hiện chưa có bất kỳ nỗ lực nào từ phía Mỹ, nhằm trang bị vũ khí cho các nhóm lưu vong người Kurd gốc Iran. Đồng thời nhắc lại lập trường phản đối sự tham gia của các nhóm này vào cuộc xung đột Trung Đông.

Ông Qubad Talabani khẳng định, chính quyền khu tự trị sẽ không để các nhóm đối lập người Kurd gốc Iran tham gia cuộc xung đột Trung Đông và đã chuyển thông điệp này đến các bên liên quan.

my khong trang bi vu khi cho phe doi lap nguoi kurd o iraq hinh anh 1
Một chiến binh người Kurd - Ảnh: EPA

Sau khi Mỹ và Israel tấn công Iran vào ngày 28/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ủng hộ các nhóm vũ trang người Kurd chống lại Iran, bằng cách tiến hành các cuộc tấn công tại khu vực biên giới Iraq - Iran, trước khi rút lại tuyên bố đó.

Hồi tháng 2/2026, trước khi xảy ra cuộc xung đột Trung Đông, 5 nhóm người Kurd gốc Iran lưu vong đã thành lập một liên minh, tuyên bố nhằm lật đổ Cộng hòa Hồi giáo Iran.

Minh Ngô/VOV-Cairo
Tag: nhóm vũ trang người Kurd Cộng hòa Hồi giáo Iran người Kurd gốc Iran lưu vong
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Iran tiếp tục tấn công các nhóm ly khai người Kurd tại Iraq
Iran tiếp tục tấn công các nhóm ly khai người Kurd tại Iraq

VOV.VN - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết đã nhắm mục tiêu vào các nhóm ly khai ở khu tự trị người Kurd tại Iraq, khi cuộc chiến chống lại Israel và Mỹ bước sang tuần thứ hai.

Iran tiếp tục tấn công các nhóm ly khai người Kurd tại Iraq

Iran tiếp tục tấn công các nhóm ly khai người Kurd tại Iraq

VOV.VN - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết đã nhắm mục tiêu vào các nhóm ly khai ở khu tự trị người Kurd tại Iraq, khi cuộc chiến chống lại Israel và Mỹ bước sang tuần thứ hai.

Thổ Nhĩ Kỳ theo dõi sát các hoạt động của nhóm vũ trang người Kurd
Thổ Nhĩ Kỳ theo dõi sát các hoạt động của nhóm vũ trang người Kurd

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ ngày 5/3 cho biết đang “theo dõi sát sao” các hành động của các nhóm vũ trang người Kurd, do lo ngại các nhóm này bị lôi kéo vào cuộc xung đột Trung Đông, được cho là do những nỗ lực do Mỹ dẫn đầu nhằm gây bất ổn tại Iran.

Thổ Nhĩ Kỳ theo dõi sát các hoạt động của nhóm vũ trang người Kurd

Thổ Nhĩ Kỳ theo dõi sát các hoạt động của nhóm vũ trang người Kurd

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ ngày 5/3 cho biết đang “theo dõi sát sao” các hành động của các nhóm vũ trang người Kurd, do lo ngại các nhóm này bị lôi kéo vào cuộc xung đột Trung Đông, được cho là do những nỗ lực do Mỹ dẫn đầu nhằm gây bất ổn tại Iran.

Iran tấn công nhóm người Kurd lưu vong ở Iraq
Iran tấn công nhóm người Kurd lưu vong ở Iraq

VOV.VN - Một nhóm người Kurd gốc Iran sống lưu vong ở Iraq ngày 4/3 cho biết, cuộc tấn công của Iran đã khiến một thành viên nhóm này thiệt mạng, trong bối cảnh cuộc chiến ở Trung Đông đang diễn ra ác liệt trên nhiều mặt trận.

Iran tấn công nhóm người Kurd lưu vong ở Iraq

Iran tấn công nhóm người Kurd lưu vong ở Iraq

VOV.VN - Một nhóm người Kurd gốc Iran sống lưu vong ở Iraq ngày 4/3 cho biết, cuộc tấn công của Iran đã khiến một thành viên nhóm này thiệt mạng, trong bối cảnh cuộc chiến ở Trung Đông đang diễn ra ác liệt trên nhiều mặt trận.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ