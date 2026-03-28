Mỹ không trang bị vũ khí cho phe đối lập người Kurd ở Iraq

Phó Thủ tướng khu tự trị người Kurd ở Iraq, ông Qubad Talabani hôm 26/3 cho biết, hiện chưa có bất kỳ nỗ lực nào từ phía Mỹ, nhằm trang bị vũ khí cho các nhóm lưu vong người Kurd gốc Iran. Đồng thời nhắc lại lập trường phản đối sự tham gia của các nhóm này vào cuộc xung đột Trung Đông.

Ông Qubad Talabani khẳng định, chính quyền khu tự trị sẽ không để các nhóm đối lập người Kurd gốc Iran tham gia cuộc xung đột Trung Đông và đã chuyển thông điệp này đến các bên liên quan.

Một chiến binh người Kurd - Ảnh: EPA

Sau khi Mỹ và Israel tấn công Iran vào ngày 28/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ủng hộ các nhóm vũ trang người Kurd chống lại Iran, bằng cách tiến hành các cuộc tấn công tại khu vực biên giới Iraq - Iran, trước khi rút lại tuyên bố đó.

Hồi tháng 2/2026, trước khi xảy ra cuộc xung đột Trung Đông, 5 nhóm người Kurd gốc Iran lưu vong đã thành lập một liên minh, tuyên bố nhằm lật đổ Cộng hòa Hồi giáo Iran.