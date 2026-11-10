Mỹ lại sơ tán máy bay quân sự khỏi căn cứ ở Anh: Nghi do mối đe dọa từ Iran

Động thái diễn ra trong bối cảnh Washington và Tehran đang đàm phán nhằm chấm dứt xung đột.

Theo tờ Wall Street Journal (WSJ), các quan chức Mỹ được thông báo về một mối đe dọa mới từ Iran hôm 9/11, khiến quân đội phải di chuyển một số máy bay khỏi căn cứ RAF Mildenhall, hạt Suffolk, miền Đông nước Anh. Hiện chưa rõ cảnh báo của Iran nhằm trực tiếp vào căn cứ này hay các tài sản quân sự của Mỹ.

Căn cứ RAF Mildenhall – nơi đồn trú của các đơn vị Không quân Mỹ (USAF), gần Mildenhall, Suffolk, Anh (Ảnh: Reuters)

Dữ liệu theo dõi chuyến bay FlightRadar cho thấy, 6 máy bay tiếp dầu KC-135 Stratotanker của Mỹ đã rời RAF Mildenhall trong khoảng thời gian từ 16h11 đến 19h01 ngày 9/11. Trong số này, một máy bay được điều tới sân bay RAF Prestwick ở Scotland, hai chiếc tới căn cứ Morón de la Frontera ở miền Nam Tây Ban Nha, nơi có các đơn vị Không quân Mỹ đồn trú. Ba máy bay còn lại hướng về Đức, trong đó một chiếc hạ cánh tại căn cứ không quân Ramstein – cơ sở quân sự lớn nhất của Không quân Mỹ bên ngoài lãnh thổ nước này.

RAF Mildenhall là nơi đóng quân của Không đoàn Tiếp dầu số 100, đơn vị tiếp dầu trên không thường trực duy nhất của Mỹ tại chiến trường châu Âu, vận hành các máy bay KC-135 Stratotanker.

Người phát ngôn Không quân Mỹ từ chối cung cấp chi tiết về việc điều chuyển máy bay. Trong khi một quan chức Bộ Tư lệnh châu Âu của Mỹ cho biết máy bay quân sự nước này thường xuyên được luân chuyển giữa các căn cứ và địa điểm hoạt động vì nhiều lý do, bao gồm huấn luyện và yêu cầu tác chiến thực tế.

Quan chức này nhấn mạnh máy bay quân sự Mỹ hoạt động tại các cơ sở của đồng minh theo những thỏa thuận về quyền tiếp cận, bố trí căn cứ và quá cảnh trên không. Tuy nhiên, vì lý do an ninh tác chiến, phía Mỹ không cung cấp thêm thông tin về việc di chuyển các phương tiện quân sự.

Bộ Quốc phòng Anh cũng cho biết không thường xuyên bình luận về hoạt động quân sự của các quốc gia khác, đồng thời khẳng định máy bay và các phương tiện quân sự được điều chuyển thường xuyên tùy theo yêu cầu tác chiến.

Trả lời Sky News sáng 10/11, Bộ trưởng Giáo dục Anh Lucy Powell nói bà không thể bình luận về các hoạt động quân sự đang diễn ra, nhưng chính phủ liên tục rà soát an ninh tại các căn cứ. Bà nhấn mạnh Anh sẽ có hành động nhanh chóng và kiên quyết khi cần thiết.

RAF Mildenhall cũng là một trong những căn cứ được các quan chức cấp cao Mỹ sử dụng khi đến Anh. Hồi tháng 7, Tổng thống Trump từng hạ cánh xuống căn cứ này để đổi máy bay trên đường trở về Mỹ sau hội nghị thượng đỉnh NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Căn cứ quân sự Mỹ ở Anh tiếp tục là mục tiêu tấn công?

Đây không phải lần đầu tiên Mỹ điều chuyển máy bay khỏi một căn cứ không quân tại Anh trong bối cảnh xuất hiện nghi vấn về các mối đe dọa liên quan đến Iran.

Hồi tháng 10, Mỹ đã rút các máy bay ném bom B-1 khỏi căn cứ RAF Fairford ở miền Tây Nam nước Anh, sau một vụ việc bị nghi có liên quan đến âm mưu khủng bố nhằm vào căn cứ này.

Cảnh sát giám sát tại một chốt gác gần căn cứ không quân RAF Fairford hồi cuối tháng 9, sau khi phát hiện nguy cơ an ninh (Ảnh: Reuters)

Cuối tháng 9, 5 công dân Anh bị bắt bên ngoài RAF Fairford. Cảnh sát chống khủng bố đang điều tra khả năng Iran đứng sau một âm mưu tấn công căn cứ, sau khi một số đối tượng bị nghi tiến hành hoạt động do thám khu vực ngày 27/9.

Đến tháng 10, hai người đàn ông Anh, Nouman Essghir và Mohmed Abdulkarim, cùng 24 tuổi, bị truy tố liên quan đến vụ việc. Theo thông tin được trình bày tại tòa, hai người này bị cáo buộc chịu sự điều hành của một đối tượng được cho là có liên hệ với Iran.

Abdulkarim bị cáo buộc nhận hơn 65.000 bảng Anh tiền mặt để tổ chức mua điện thoại di động, 5 xe tải nhỏ, camera hành trình và nhiên liệu. Người này bị truy tố với cáo buộc hỗ trợ một cơ quan tình báo nước ngoài và được tại ngoại có điều kiện. Trong khi đó, Essghir bị cáo buộc xâm nhập khu vực cấm nhằm thực hiện hành vi gây phương hại đến an ninh Anh, sau khi bị cho là đã tiến hành do thám căn cứ từ nhiều tuần trước đó.

Trước đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) từng tuyên bố bất kỳ căn cứ nào được sử dụng để tiến hành các hoạt động gây hấn nhằm vào lãnh thổ Iran đều là mục tiêu hợp pháp. Trong tuyên bố hồi tháng 7, lực lượng này cáo buộc Mỹ sử dụng máy bay ném bom B-1 xuất phát từ RAF Fairford để tấn công Iran do kho tên lửa của Washington đã cạn kiệt.

IRGC cũng chỉ trích Anh vì vai trò của nước này trong các vấn đề tại Trung Đông, cáo buộc London góp phần gây ra những bất ổn trong khu vực.

Sau khi Mỹ rút máy bay ném bom B-1 khỏi RAF Fairford, Ngoại trưởng Marco Rubio từng bác bỏ việc trực tiếp liên hệ quyết định này với nguy cơ an ninh, cho rằng đây có thể là hoạt động luân chuyển máy bay thường kỳ. Tuy nhiên, phát biểu của ông Rubio khác với nhận định của Tổng thống Donald Trump, người trước đó nói các đối tượng bị nghi âm mưu tấn công căn cứ đang tìm cách gây ra thiệt hại lớn.

Việc Mỹ điều chuyển máy bay lần này chưa được Washington xác nhận là biện pháp ứng phó trực tiếp với một mối đe dọa từ Iran. Tuy nhiên, diễn biến cho thấy những lo ngại về an ninh đối với các cơ sở quân sự Mỹ tại châu Âu vẫn hiện hữu, bất kể hai bên đang phát đi những tín hiệu về khả năng chấm dứt xung đột.

Ngày 9/11, quân đội Mỹ phải sơ tán máy bay quân sự khỏi một căn cứ không quân tại Anh sau khi nhận được một mối đe dọa từ Iran. Trước đó một tháng, Washington cũng phải rút các máy bay ném bom khỏi căn cứ không quân RAF Fairford do một sự cố an ninh bị nghi ngờ có liên quan đến Iran.