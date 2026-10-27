Mỹ lần đầu chỉ định tàu ngầm chạy bằng hạt nhân đến luân phiên tại Australia

Thông báo cho biết, vào cuối năm 2027, Mỹ sẽ đưa tàu ngầm lớp Virginia là tàu USS Colorado (SSN 788) vào biên chế Lực lượng Luân chuyển tàu ngầm Tây Thái Bình Dương (SRF-West) tại căn cứ tàu ngầm của Australia ở bang Tây Australia. Đây là tàu ngầm đầu tiên được Mỹ đưa vào biên chế lực lượng này.

Tàu ngầm tấn công nhanh lớp Virginia USS Colorado cập cảng liên hợp Pearl Harbor- Hickam, Hawaii, Mỹ ngày 23/9 (Ảnh: Hải quân Mỹ)

Lực lượng Luân phiên tàu ngầm Tây Thái Bình Dương được thành lập vào năm 2023 theo đề xuất của Australia và dựa trên sự thống nhất chung với Anh và Mỹ. Lực lượng này được đặt tại căn cứ tàu ngầm HMAS Stirling tại bang Tây Australia để chuẩn bị cho việc Australia được trang bị tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Lực lượng này sẽ tiếp nhận tối đa 1 tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân của Anh và 4 tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ.

Sự có mặt luân phiên của các tàu ngầm Mỹ và Anh tại căn cứ HMAS Stirling sẽ giúp Australia học hỏi các kỹ năng để chuẩn bị cho việc vận hành, bảo dưỡng và quản lý một đội tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân một cách an toàn, bảo mật từ đầu những năm 2030.

Đồng thời, căn cứ HMAS Stirling cũng sẽ hỗ trợ các hoạt động triển khai tàu ngầm thông qua việc mở rộng các lựa chọn bảo dưỡng và cơ sở hạ tầng duy trì hoạt động trong khu vực cho các đối tác trong khuôn khổ thỏa thuận AUKUS.

Thông báo nêu rõ, việc Mỹ cử tàu USS Colorado (SSN 788) là tàu ​​ngầm đầu tiên được điều phối đến Lực lượng Luân phiên tàu ngầm Tây Thái Bình Dương vào năm 2027 đánh dấu một cột mốc quan trọng trong việc thực hiện thỏa thuận trong khuôn khổ Trụ cột I của AUKUS. Đồng thời đây cũng được coi là bước đi quyết định nhằm tăng cường năng lực răn đe tập thể tại khu vực Thái Bình Dương.