Mỹ lần đầu in chữ ký Tổng thống Donald Trump trên tiền giấy USD

Thứ Sáu, 09:24, 27/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bộ Tài chính Mỹ thông báo sẽ in chữ ký của Tổng thống Donald Trump lên các đồng USD giấy nhân dịp kỷ niệm 250 năm độc lập của nước này - động thái lần đầu tiên áp dụng đối với một tổng thống đương nhiệm.

Chữ ký của ông Trump sẽ được in trên toàn bộ tiền giấy của Mỹ, thay thế chữ ký của Thủ quỹ Mỹ - một thay đổi chưa từng có trong 165 năm qua. Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết động thái này nhằm ghi nhận “những thành tựu mang tính lịch sử” của chính quyền Tổng thống Trump.

my lan dau in chu ky tong thong donald trump tren tien giay usd hinh anh 1
Ảnh minh họa: Getty

“Dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Trump, chúng ta đang đi trên con đường hướng tới tăng trưởng kinh tế chưa từng có, duy trì vị thế thống trị lâu dài của đồng USD, cũng như củng cố sức mạnh và sự ổn định tài khóa”, ông Bessent nêu trong một tuyên bố.

Theo ông: "Không có cách nào mạnh mẽ hơn để tôn vinh những thành tựu lịch sử của đất nước và của Tổng thống Donald J. Trump bằng việc in tên ông trên đồng USD. Đây là điều hoàn toàn phù hợp khi phát hành trong dịp kỷ niệm 250 năm lập quốc".

Theo Reuters, các tờ 100 USD mang chữ ký của ông Trump và Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent sẽ được phát hành vào tháng 6, trước khi mở rộng sang các mệnh giá khác trong những tháng tiếp theo.

Hiện Cục Khắc và In tiền thuộc Bộ Tài chính Mỹ vẫn đang tiếp tục sản xuất tiền giấy mang chữ ký của Bộ trưởng Tài chính thời cựu Tổng thống Joe Biden - bà Janet Yelle cùng Thủ quỹ Lynn Malerba.

Trong một tuyên bố, Thủ quỹ Mỹ Brandon Beach nhận định việc đưa chữ ký của ông Trump lên tiền giấy “không chỉ phù hợp mà còn hoàn toàn xứng đáng”, xét tới “dấu ấn lịch sử của ông với vai trò kiến trúc sư cho giai đoạn phục hồi kinh tế "Thời đại Hoàng kim" của nước Mỹ”.

Thông báo được đưa ra trong bối cảnh ông Trump cũng đang thúc đẩy việc khắc hình ảnh của mình trên tiền xu kỷ niệm. Thiết kế một đồng xu vàng có chân dung ông đã được một hội đồng nghệ thuật liên bang thông qua. Bên cạnh đó, tên của ông Trump cũng đã được đặt cho nhiều tòa nhà, chương trình chính phủ và các tổ chức tại Mỹ.

Kiều Anh/VOV.VN
Tổng hợp
Tag: chữ ký Trump Tổng thống Trump đồng USD in chữ kỳ Trump 250 năm quốc khánh Mỹ Tổng thống Mỹ
Ông Trump thúc giục Iran nhanh chóng đạt thoả thuận
Ông Trump thúc giục Iran nhanh chóng đạt thoả thuận

Ông Trump thúc giục Iran nhanh chóng đạt thoả thuận

Ông Trump thúc giục Iran nhanh chóng đạt thoả thuận

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 26/3 kêu gọi Iran nhanh chóng đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt các cuộc không kích của Mỹ và Israel, nếu không sẽ phải đối mặt với các đòn tấn công mạnh hơn.

Tổng thống Mỹ Trump tiết lộ về “món quà” từ Iran
Tổng thống Mỹ Trump tiết lộ về “món quà” từ Iran

Tổng thống Mỹ Trump tiết lộ về “món quà” từ Iran

Tổng thống Mỹ Trump tiết lộ về “món quà” từ Iran

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump tiết lộ rằng "món quà" từ các nhà đàm phán Iran chính là việc họ cho phép ít nhất 8 tàu ​​chở dầu đi qua eo biển Hormuz hồi đầu tuần này.

Tổng thống Trump hoài nghi về khả năng đạt thỏa thuận với Iran
Tổng thống Trump hoài nghi về khả năng đạt thỏa thuận với Iran

Tổng thống Trump hoài nghi về khả năng đạt thỏa thuận với Iran

Tổng thống Trump hoài nghi về khả năng đạt thỏa thuận với Iran

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 26/3 cho biết người Iran là những nhà đàm phán giỏi, nhưng ông không chắc mình có sẵn sàng đạt được thỏa thuận với họ để chấm dứt xung đột hay không.

