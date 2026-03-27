Mỹ lần đầu in chữ ký Tổng thống Donald Trump trên tiền giấy USD

Chữ ký của ông Trump sẽ được in trên toàn bộ tiền giấy của Mỹ, thay thế chữ ký của Thủ quỹ Mỹ - một thay đổi chưa từng có trong 165 năm qua. Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết động thái này nhằm ghi nhận “những thành tựu mang tính lịch sử” của chính quyền Tổng thống Trump.

“Dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Trump, chúng ta đang đi trên con đường hướng tới tăng trưởng kinh tế chưa từng có, duy trì vị thế thống trị lâu dài của đồng USD, cũng như củng cố sức mạnh và sự ổn định tài khóa”, ông Bessent nêu trong một tuyên bố.

Theo ông: "Không có cách nào mạnh mẽ hơn để tôn vinh những thành tựu lịch sử của đất nước và của Tổng thống Donald J. Trump bằng việc in tên ông trên đồng USD. Đây là điều hoàn toàn phù hợp khi phát hành trong dịp kỷ niệm 250 năm lập quốc".

Theo Reuters, các tờ 100 USD mang chữ ký của ông Trump và Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent sẽ được phát hành vào tháng 6, trước khi mở rộng sang các mệnh giá khác trong những tháng tiếp theo.

Hiện Cục Khắc và In tiền thuộc Bộ Tài chính Mỹ vẫn đang tiếp tục sản xuất tiền giấy mang chữ ký của Bộ trưởng Tài chính thời cựu Tổng thống Joe Biden - bà Janet Yelle cùng Thủ quỹ Lynn Malerba.

Trong một tuyên bố, Thủ quỹ Mỹ Brandon Beach nhận định việc đưa chữ ký của ông Trump lên tiền giấy “không chỉ phù hợp mà còn hoàn toàn xứng đáng”, xét tới “dấu ấn lịch sử của ông với vai trò kiến trúc sư cho giai đoạn phục hồi kinh tế "Thời đại Hoàng kim" của nước Mỹ”.

Thông báo được đưa ra trong bối cảnh ông Trump cũng đang thúc đẩy việc khắc hình ảnh của mình trên tiền xu kỷ niệm. Thiết kế một đồng xu vàng có chân dung ông đã được một hội đồng nghệ thuật liên bang thông qua. Bên cạnh đó, tên của ông Trump cũng đã được đặt cho nhiều tòa nhà, chương trình chính phủ và các tổ chức tại Mỹ.