Mỹ lần đầu xác nhận triển khai tàu không người lái đối phó Iran giữa xung đột

Trong những năm gần đây, tàu không người lái đã nổi lên như một công cụ giao chiến đáng chú ý, đặc biệt sau khi Ukraine sử dụng các xuồng cao tốc chứa đầy chất nổ để gây thiệt hại đáng kể cho Hạm đội Biển Đen của Nga.

Về phía Iran, nước này cũng đã ít nhất 2 lần sử dụng phương tiện không người lái trên biển để tấn công các tàu chở dầu ở Vịnh kể từ khi Mỹ và Israel phát động các chiến dịch quân sự gần 1 tháng trước. Tuy nhiên, chưa có dấu hiệu cho thấy Mỹ đã sử dụng các tàu không người lái cho mục đích tấn công.

Một tàu trinh sát tự hành toàn cầu (GARC) của Hải quân Mỹ tham gia tập trận Southern Lightning ở Charleston, Nam Carolina, Mỹ, ngày 17/4/2025. Ảnh: Reuters

Chia sẻ với Reuters, ông Tim Hawkins – người phát ngôn của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết các phương tiện này do BlackSea chế tạo, mang tên Tàu trinh sát tự hành toàn cầu (GARC), hiện đang được sử dụng để tuần tra trong khuôn khổ “Chiến dịch Epic Fury”.

Theo ông, các hệ thống không người lái, bao gồm cả phương tiện mặt nước như GARC, đã ghi nhận hơn 450 giờ hoạt động trên biển và di chuyển trên 2.200 hải lý trong các nhiệm vụ tuần tra, góp phần tăng cường năng lực giám sát hàng hải của Mỹ tại khu vực. Dù vậy, ông Hawkins từ chối tiết lộ thêm về các hệ thống không người lái khác đang được triển khai.

Trong nhiều năm qua, Mỹ đã theo đuổi tham vọng xây dựng một lực lượng tàu không người lái, cả trên và dưới mặt nước, như một giải pháp tiết kiệm chi phí và linh hoạt hơn so với tàu chiến truyền thống, đặc biệt trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược với Trung Quốc ngày càng gia tăng tại khu vực Thái Bình Dương. Tuy nhiên, chương trình này liên tục bị trì hoãn do vấn đề kỹ thuật và áp lực chi phí.

Các báo cáo trước đó của Reuters cũng cho thấy GARC – một loại xuồng cao tốc dài khoảng 5 mét với thiết kế góc cạnh, từng gặp nhiều sự cố về hiệu suất và an toàn, bao gồm cả va chạm tốc độ cao trong quá trình thử nghiệm. Gần đây, một nguyên mẫu khác còn bị hư hỏng nghiêm trọng trong một cuộc thử nghiệm tại Trung Đông.

Dù vậy, Hạm đội 5 của Mỹ vẫn coi GARC là một năng lực mới nổi, đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao khả năng nhận thức tình huống trên biển – yếu tố ngày càng then chốt trong các điểm nóng địa chính trị hiện nay.