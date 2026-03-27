Mỹ lần đầu xác nhận triển khai tàu không người lái đối phó Iran giữa xung đột

Thứ Sáu, 10:02, 27/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lầu Năm Góc cho biết Mỹ đã triển khai các tàu cao tốc không người lái để tuần tra trên biển, như một phần trong chiến dịch đối phó với Iran. Đây là lần đầu tiên Washington chính thức xác nhận việc sử dụng loại phương tiện này trong bối cảnh xung đột.

Trong những năm gần đây, tàu không người lái đã nổi lên như một công cụ giao chiến đáng chú ý, đặc biệt sau khi Ukraine sử dụng các xuồng cao tốc chứa đầy chất nổ để gây thiệt hại đáng kể cho Hạm đội Biển Đen của Nga.

Về phía Iran, nước này cũng đã ít nhất 2  lần sử dụng phương tiện không người lái trên biển để tấn công các tàu chở dầu ở Vịnh kể từ khi Mỹ và Israel phát động các chiến dịch quân sự gần 1 tháng trước. Tuy nhiên, chưa có dấu hiệu cho thấy Mỹ đã sử dụng các tàu không người lái cho mục đích tấn công.

my lan dau xac nhan trien khai tau khong nguoi lai doi pho iran giua xung dot hinh anh 1
Một tàu trinh sát tự hành toàn cầu (GARC) của Hải quân Mỹ tham gia tập trận Southern Lightning ở Charleston, Nam Carolina, Mỹ, ngày 17/4/2025. Ảnh: Reuters

Chia sẻ với Reuters, ông Tim Hawkins – người phát ngôn của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết các phương tiện này do BlackSea chế tạo, mang tên Tàu trinh sát tự hành toàn cầu (GARC), hiện đang được sử dụng để tuần tra trong khuôn khổ “Chiến dịch Epic Fury”.

Theo ông, các hệ thống không người lái, bao gồm cả phương tiện mặt nước như GARC, đã ghi nhận hơn 450 giờ hoạt động trên biển và di chuyển trên 2.200 hải lý trong các nhiệm vụ tuần tra, góp phần tăng cường năng lực giám sát hàng hải của Mỹ tại khu vực. Dù vậy, ông Hawkins từ chối tiết lộ thêm về các hệ thống không người lái khác đang được triển khai.

Trong nhiều năm qua, Mỹ đã theo đuổi tham vọng xây dựng một lực lượng tàu không người lái, cả trên và dưới mặt nước, như một giải pháp tiết kiệm chi phí và linh hoạt hơn so với tàu chiến truyền thống, đặc biệt trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược với Trung Quốc ngày càng gia tăng tại khu vực Thái Bình Dương. Tuy nhiên, chương trình này liên tục bị trì hoãn do vấn đề kỹ thuật và áp lực chi phí.

Các báo cáo trước đó của Reuters cũng cho thấy GARC – một loại xuồng cao tốc dài khoảng 5 mét với thiết kế góc cạnh, từng gặp nhiều sự cố về hiệu suất và an toàn, bao gồm cả va chạm tốc độ cao trong quá trình thử nghiệm. Gần đây, một nguyên mẫu khác còn bị hư hỏng nghiêm trọng trong một cuộc thử nghiệm tại Trung Đông.

Dù vậy, Hạm đội 5 của Mỹ vẫn coi GARC là một năng lực mới nổi, đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao khả năng nhận thức tình huống trên biển – yếu tố ngày càng then chốt trong các điểm nóng địa chính trị hiện nay.

Diệp Thảo/VOV.VN (biên dịch)
Theo Reuters
Tag: lầu năm góc tàu không người lái trung đông iran
Tin liên quan

Nga xem xét triển khai tàu hải quân hộ tống tàu thương mại
Nga xem xét triển khai tàu hải quân hộ tống tàu thương mại

VOV.VN - Trước nguy cơ gia tăng các mối đe dọa an ninh trên biển, Nga đang cân nhắc và từng bước triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn hàng hải, trong đó có việc sử dụng tàu hải quân hộ tống các tàu thương mại ra vào cảng Nga.

Nga xem xét triển khai tàu hải quân hộ tống tàu thương mại

Nga xem xét triển khai tàu hải quân hộ tống tàu thương mại

VOV.VN - Trước nguy cơ gia tăng các mối đe dọa an ninh trên biển, Nga đang cân nhắc và từng bước triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn hàng hải, trong đó có việc sử dụng tàu hải quân hộ tống các tàu thương mại ra vào cảng Nga.

Toan tính của các nước trước đề xuất của Mỹ lập liên minh hải quân ở Hormuz
Toan tính của các nước trước đề xuất của Mỹ lập liên minh hải quân ở Hormuz

VOV.VN - Sau khi quyết định phát động các cuộc không kích nhằm vào Iran cùng Israel mà gần như không có sự phối hợp ngoại giao rộng rãi, Tổng thống Mỹ Donald Trump hiện đang kêu gọi các đồng minh và cường quốc khác hỗ trợ giải quyết những hệ lụy kinh tế và địa chính trị từ cuộc xung đột.

Toan tính của các nước trước đề xuất của Mỹ lập liên minh hải quân ở Hormuz

Toan tính của các nước trước đề xuất của Mỹ lập liên minh hải quân ở Hormuz

VOV.VN - Sau khi quyết định phát động các cuộc không kích nhằm vào Iran cùng Israel mà gần như không có sự phối hợp ngoại giao rộng rãi, Tổng thống Mỹ Donald Trump hiện đang kêu gọi các đồng minh và cường quốc khác hỗ trợ giải quyết những hệ lụy kinh tế và địa chính trị từ cuộc xung đột.

Xung đột Trung Đông bước sang tuần thứ hai, Mỹ tuyên bố đạt tiến triển quân sự
Xung đột Trung Đông bước sang tuần thứ hai, Mỹ tuyên bố đạt tiến triển quân sự

VOV.VN - Cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran đã bước sang tuần thứ hai, với dấu hiệu leo thang cả trên thực địa lẫn trong các tuyên bố chính trị.

Xung đột Trung Đông bước sang tuần thứ hai, Mỹ tuyên bố đạt tiến triển quân sự

Xung đột Trung Đông bước sang tuần thứ hai, Mỹ tuyên bố đạt tiến triển quân sự

VOV.VN - Cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran đã bước sang tuần thứ hai, với dấu hiệu leo thang cả trên thực địa lẫn trong các tuyên bố chính trị.

