Mỹ lo đối phó nguy cơ bùng phát Covid-19 và sự hoảng sợ về dịch bệnh

Nước Mỹ hiện đang nỗ lực ngăn chặn nguy cơ bùng phát dịch viêm đường hô hấp cấp. Chính phủ Mỹ cũng đang tìm cách hạn chế tác động tiêu cực lên nền kinh tế và xoa dịu sự lo sợ của dân chúng về nguy cơ lây lan của loại virus nguy hiểm này.

Ông Hogan Gidley. Ảnh: Politico.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang chuẩn bị yêu cầu Quốc hội cấp kinh phí khẩn cấp để chống chọi với virus SARS-CoV-2.



Phát biểu trên kênh Truyền hình Fox News ngày 24/2, Phó Phát ngôn viên Nhà Trắng Hogan Gidley cho biết, Chính phủ cần kinh phí nhằm bảo vệ tất cả người dân Mỹ.

Tuy nhiên, ông Gidley từ chối cho biết số ngân sách mà Nhà Trắng sẽ yêu cầu: “Theo dữ liệu do Nhóm đặc trách công bố trong cuộc họp tối qua, với sự tham dự của Bộ trưởng Y tế Alex Azar và Cố vấn An ninh Quốc gia Robert O'Brien, nguy cơ đối với người dân Mỹ hiện vẫn rất thấp. Tổng thống đã yêu cầu phải làm tất cả những gì có thể để đảm bảo an toàn cho người dân như thời điểm hiện tại”.

Theo một số hãng truyền thông của Mỹ, Chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ yêu cầu Quốc hội cấp gần một tỷ USD tuy nhiên một số chuyên gia y tế cho rằng số tiền này vẫn chưa đủ.

Bên cạnh đó, số ca nhiễm bệnh và tử vong do virus SARS-CoV-2 bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc tăng vọt mấy ngày gần đây đang tác động tiêu cực tới thị trường chứng khoán và kinh tế Mỹ. Trong phiên giao dịch sáng 24/2, chỉ số công nghiệp Dow Jones sụt giảm tới hơn 900 điểm. Trong khi đó, tập đoàn Goldman Sachs vừa hạ triển vọng tăng trưởng GDP của Mỹ xuống chỉ còn từ 1,2% đến 1,4% trong Quý 1 năm nay.

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đã phải tìm cách trấn an dư luận bằng cách đến thăm quận của người gốc Hoa tại thành phố San Francisco, bang California.

Phát biểu với báo giới tại đây, bà Pelosi nhấn mạnh: “Chúng ta phải rất cảnh giác và cẩn thận, nhưng không được gieo rắc nỗi sợ hãi. Đó là những gì chúng tôi đang cố gắng làm hôm nay và để nói rằng mọi thứ ở đây đều ổn. Hãy bình tĩnh, bởi vì các biện pháp phòng ngừa đã được thực thi. Do vậy, thật thoải mái và vui vẻ khi có mặt tại đây”.

Tất cả các thượng nghị sỹ Mỹ sẽ tham dự buổi họp kín về virus corona chủng mới vào sáng ngày 25/2 (theo giờ Mỹ). Theo hai nguồn tin, đại diện các bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh, An ninh Nội địa, Ngoại giao; Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh (CDC) và Viện nghiên cứu Quốc gia về Y tế (NIH) sẽ thông báo cho các thượng nghị sỹ về diễn biến tình hình và các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh lây lan./.