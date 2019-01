Mỹ mập mờ chuyện rút quân khỏi Syria, Israel “dội lửa” Damascus

PC_Article_AfterShare_1

Sau nhiều ngờ vực, cuối cùng, người phát ngôn Liên quân quốc tế chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng do Mỹ dẫn đầu, Đại tá Sean Ryan hôm qua (11/1) đã chính xác nhận, đợt rút quân đầu tiên ra khỏi Syria đã được tiến hành. Tuy nhiên, vì lý do an toàn, mọi chi tiết và lộ trình rút quân không được công bố. Các máy bay chiến đấu của Israel đã tấn công nhiều mục tiêu ở thủ đô Damascus, Syria tối 11/1. Ảnh: Times of Israel.

Hãng tin CNN dẫn lời một quan chức cấp cao Mỹ tiết lộ, lộ trình rút quân đợt đầu chỉ gồm các khí tài quân sự và đến nay vẫn chưa có binh sĩ Mỹ nào từ Syria về nước. Khả năng sẽ có thêm một nhóm binh sĩ Mỹ được điều tới Syria để đảm bảo an toàn cho việc rút quân. Theo ghi nhận của Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria, liên quân đã bắt đầu giảm sự hiện diện quân sự ở căn cứ Rmeilan thuộc tỉnh Hasakeh, Đông Bắc Syria.

Tuyên bố bắt đầu rút quân được đưa ra lập tức làm lu mờ mọi phát ngôn gần đây của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cũng như Cố vấn an ninh Mỹ John Bolton trong chuyến thăm loạt nước Trung Đông, rằng Mỹ sẽ chỉ rút quân khi người Kurd, Syria được đảm bảo an toàn. Đây còn được coi là một sự tiến bộ đầu tiên mà Tổng thống Donald Trump muốn thấy ở quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan, khi ông này lên nắm vai trò lãnh đạo Bộ thay cho ông James Mattis – người đã có bất đồng với quyết định rút quân.

Sau tuyên bố bắt đầu rút quân, cả quan chức Ngoại giao Nga và Cố vấn an ninh Quốc gia Mỹ John Bolton đều kêu gọi đàm phán về vấn đề người Kurd, Syria. Bộ Ngoại giao Nga cho rằng, người Kurd và Chính phủ Syria nên bước vào cuộc đối thoại nghiêm túc.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova, các phần lãnh thổ do Mỹ và người Kurd chiếm đóng nên được chuyển giao cho phía chính phủ Syria. Đồng thời khẳng định người Kurd là một phần không thể thiếu trong xã hội Syria.

Trong khi đó, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton bày tỏ sẵn sàng đối thoại với Nga về việc bảo vệ người Kurd, trong bối cảnh đề nghị trên của ông không được Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan chấp thuận. Ông Bolton cho rằng, người Kurd hiện đang trong một tình thế “rất khó khăn” và Mỹ sẽ thảo luận với Nga khi cần thiết.

Cũng liên quan tới việc Mỹ rút quân, Israel hôm qua một lần nữa khẳng định quyết tâm tiếp tục cuộc chiến chống lại sự hiện diện của Iran tại Syria bằng một cuộc không kích vào thủ đô Damascus. Hãng thông tấn Nhà nước Syria – SANA cho biết, các máy bay chiến đấu của Israel đã tấn công nhiều mục tiêu ở thủ đô Damascus và phần lớn các tên lửa của Israel đã bị hệ thống phòng không Syria bắn hạ. Theo nguồn tin quân sự, chỉ duy nhất 1 tên lửa Israel đánh trúng mục tiêu là một nhà kho ở sân bay thủ đô Damascus, song hiện vẫn chưa rõ thiệt hại./.