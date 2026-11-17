Theo đó, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), đã gửi thư thông báo quyết định trên cho Washington vào ngày 13/11 và dự kiến chính thức công bố quyết định vào ngày 17/11.

Mỹ từng được công nhận loại trừ bệnh sởi vào năm 2000, sau nhiều thập kỷ triển khai các chương trình tiêm chủng rộng rãi. Tuy nhiên, dịch bệnh đã bùng phát trở lại trong những năm gần đây, với khoảng 7.700 ca mắc và 13 trường hợp tử vong được ghi nhận kể từ đầu năm 2025.

Hình ảnh Nhà Trắng ở Washington, DC, Mỹ. Ảnh: Reuters

Sự gia tăng số ca mắc diễn ra trong bối cảnh tỷ lệ tiêm vaccine phòng sởi suy giảm và tâm lý do dự tiêm chủng ngày càng phổ biến. Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ Robert F. Kennedy Jr. cũng đang đối mặt với những chỉ trích liên quan đến việc ông nhiều năm qua đưa ra các tuyên bố hoài nghi về tính an toàn của vaccine, dù những quan điểm này không được các bằng chứng khoa học ủng hộ.

Theo các chuyên gia, để lấy lại danh hiệu quốc gia loại trừ bệnh sởi, Mỹ phải chứng minh đã chấm dứt tình trạng lây truyền liên tục trong cộng đồng ít nhất 12 tháng, đồng thời duy trì hệ thống giám sát dịch bệnh chất lượng cao và hoạt động hiệu quả. Tuy nhiên, các đợt bùng phát bệnh sởi vẫn tiếp tục xuất hiện tại nhiều bang, trong đó có Pennsylvania, New York và Wisconsin. Giám đốc Trung tâm Phòng chống Đại dịch thuộc Đại học Brown, bà Jennifer Nuzzo, cảnh báo hiện chưa có bằng chứng rõ ràng cho thấy sự lây truyền đã chấm dứt trên toàn quốc, đồng thời cho rằng số ca mắc thực tế có thể cao hơn số liệu được công bố.

Trong thư gửi chính quyền Mỹ, WHO cũng kêu gọi Washington tăng cường các chương trình tiêm chủng nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus sởi, một trong những loại virus có khả năng lây nhiễm cao nhất. Việc mất danh hiệu loại trừ bệnh sởi được xem là bước thụt lùi đáng kể đối với hệ thống y tế công cộng Mỹ, đồng thời đặt ra thách thức lớn trong việc khôi phục tỷ lệ tiêm chủng và kiểm soát các bệnh truyền nhiễm có thể phòng ngừa bằng vaccine.